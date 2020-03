Vasseur: “Le coronavirus va recalibrer les priorités, je ne sais pas si le sport automobile en fera partie”

Il ne fait aucun doute que la crise mondiale causée par le coronavirus en seulement deux mois menace d’être la plus importante de l’histoire dans de nombreux domaines et la Formule 1 ne peut pas ignorer cela.

Bien que pendant les jours précédant le Grand Prix d’Australie, le championnat et bon nombre de ses membres ne semblaient pas supposer ce qui se passait dans le reste du monde, tout s’est finalement précipité et l’annulation de l’événement a été suivie de plus de suspensions et de reports d’autres courses ultérieures. .

Non seulement cela, car l’avance de la pause estivale obligatoire a été ordonnée et le nouveau règlement qui devait entrer en vigueur l’année prochaine a été reporté jusqu’en 2022. Alors maintenant, les équipes essaient évaluer les pertes économiques que la situation entraînera, avec des courses annulées et des sponsors en détresse à cause des séquelles ou des distanciations sociales décrétées par de nombreux gouvernements.

“Il était important de maintenir la limite budgétaire en vigueur pour le 1er janvier 2021”

Lorsqu’on lui a demandé si le report du nouveau règlement était important pour l’avenir des équipes, Frédéric Vasseur a répondu avec force. Essentiel! Entre l’inévitable réduction de nos revenus «FOM» (ceux provenant des revenus du Grand Prix) et les difficultés que nos sponsors auront à affronter dans les prochains mois, nous finirons avec 15/20% de revenus financiers en moins tandis que les coûts vont monter en flèche. La multiplication des “triplets” (trois Grands Prix consécutifs) nécessitera l’embauche de personnel pour répondre au rythme rapide des courses et nous serons obligés de lancer de nombreuses pièces en production: aile avant, sol, etc., dont nous aurons besoin en cas peut-être », commente-t-il dans des déclarations à AutoHebdo.

Le directeur d’Alfa Romeo indique les principes d’accord auxquels sont parvenues les équipes, ainsi que celles qu’elles espèrent approuver prochainement pour atténuer la crise. “L’idée est de geler au moins la monocoque, le moteur et d’autres éléments encore à définir, comme les supports de moyeu et des choses comme ça. Il n’était pas nécessaire de tout décider d’un coup. Il était tout aussi important de maintenir le plafond budgétaire en vigueur pour le 1er janvier 2021. Cela nous permettra un atterrissage légèrement plus fluide lorsque l’épidémie s’apaisera et empêchera les grandes structures de dépenser des sommes irresponsables pour leur voiture 2022. »

Quarantaine et calme

Sur un plan plus personnel, Vasseur admet que la décision de reporter la pause estivale au mois de mars a soulagé Alfa Romeo, qui quarantaine ordonnée des employés qui ont voyagé en Australie.

“Toute l’équipe de course a été mise en quarantaine afin de ne prendre aucun risque”, explique Vasseur. «Quant aux 350 collaborateurs qui nous restent, ils sont enfermés comme tous les collaborateurs suisses. La décision de faire passer les vacances d’été de 14 à 21 jours est une bonne décision car vous auriez eu du mal à mettre tout le monde au télétravail.. L’usine de Hinwil sera fermée du 23 mars au 13 avril. “

Williams craint que l’annulation des courses compromet la survie

Le leader français est impliqué dans le sport automobile depuis plusieurs décennies, il connaît donc bien les conséquences d’une crise internationale. Cependant, il considère que l’actuel sera le plus pertinent.

«En plus de trente ans de carrière, j’ai dû faire face aux conséquences et incertitudes liées à la guerre du Golfe en 1990, au 11 septembre 2001, au SRAS en 2003, à la crise à haut risque en 2007-2008, etc. », Souviens-toi. «Mais, de la Chine à l’Amérique en passant par l’Europe, nous sommes tous concernés, ainsi que tous les domaines d’activité. Seuls les plus anciens avaient connu un confinement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les prochaines fois vont être difficiles. Il y aura un avant et un après COVID-19, selon nos priorités. Et je ne suis pas sûr que le sport automobile en soit un »conclut.