Vasseur prévient: «Faire 18 courses en six mois coûte plus cher qu’en douze mois»

Avec le coronavirus faisant des ravages sur pratiquement le monde entier, La Formule 1 a dû arrêter la machinerie comme le reste du sport, car la prédominance de la vie a conduit le monde du sport automobile à prendre un siège arrière.

Pour cette raison, le calendrier qui devait commencer le 15 mars avec le Grand Prix d’Australie a été fortement affecté, au point que les neuf premières courses du programme initial ont été affectées, en attendant que le GP de France et même le GP d’Autriche ou le GP de Grande-Bretagne subissent les conséquences d’une crise qui à l’heure actuelle n’est pas entièrement abordée.

Les pilotes d’Alfa Romeo sont venus assister l’assistant de presse à Albert Park avant l’annulation du GP inaugural.

Plus de la moitié de la grille a été obligée de réaliser une ERTE dans ses rangs pour survivre à cette situation vraiment défavorable, quelque chose qui Frédéric Vasseur, responsable d’Alfa Romeo sur les circuits, a souligné en donnant son avis sur le nouveau calendrier que la F1 entend mettre en service. “Si vous voulez faire plus de courses d’affilée, c’est plus cher”, a expliqué le Français.

«Il est plus cher de faire 18 courses en six mois qu’en douze mois, car vous devez apporter plus de stock, plus de pièces et vous devez travailler avec plus de mécaniciens. Ce sera très cher, et soit dit en passant: nous ne pourrons pas faire face à ce type de situation et développer la nouvelle voiture, nous n’avons pas l’équipement pour pouvoir le faire », a ajouté Vasseur.

“Si nous faisons trois courses consécutives comme en 2018, à un moment donné, il pourrait être judicieux d’organiser des événements de deux jours”

Comme Daniel Ricciardo, le patron de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi a confirmé qu’il sera “en faveur de toutes les décisions qui peuvent nous aider à avoir autant de courses que possible”, y compris les week-ends de deux jours au lieu de trois, afin d’avancer définitivement. «Je suis convaincu que si nous faisons trois courses consécutives comme en 2018, à un moment donné, il pourrait être judicieux d’organiser des événements de deux jours, également parce que la charge de travail de 15 à 18 carrières en six mois est difficile“Il a exprimé.

«C’est un défi pour toutes les équipes, probablement encore plus pour les petites équipes, car nous n’avons pas une grande équipe pour faire tourner la mécanique Et demais. Nous devons également trouver une solution pour réduire votre charge de travail. Je pense que tout le monde est flexible avec cela, tout le monde comprend la situation et le fait que cela est crucial pour trouver des solutions “, a-t-il ajouté.

Enfin, Vasseur a terminé en louant l’accord qu’ils avaient tous conclu pour retarder la mise en œuvre du nouveau règlement révolutionnaire, car sinon leurs comptes auraient atteint un minimum jamais atteint auparavant. “Je crois sincèrement que ce Ce fut la meilleure décision que nous puissions prendre: reporter le règlement de 2021 à 2022 et arrêter le développement de la voiture 2021 en 2020. C’est de loin la meilleure option sur la table, et c’est la seule façon dont nous pouvons nous permettre ce type de situation “, a-t-il conclu.