Vaut-il la peine d’acheter Ethereum? Ethereum

Ce sont des jours de grande incertitude à l’échelle mondiale. Non seulement les ravages causés par le coronavirus sur la santé de nos sociétés, mais nous devons également faire face aux effets de cette maladie sur l’économie internationale. Y compris l’effondrement des marchés financiers ces dernières semaines. Ce qui a également affecté le monde de la cryptographie, ce qui nous amène à nous poser la question: Ethereum vaut-il la peine d’être acheté?

La volatilité du marché de la cryptographie

Plusieurs fois, les membres de la communauté crypto considèrent que notre environnement est exempt des effets du marché financier traditionnel. Derrière la qualité théorique du Bitcoin en tant qu’actif de réserve de valeur, nous pensions que nous trouverions une immunité contre les fluctuations de l’économie mondiale.

Les événements de ces derniers jours nous ont montré à quel point ces théories étaient erronées. Eh bien, lorsque l’économie mondiale a été confrontée à un véritable défi de classe mondiale, dans la figure du Coronavirus, nous avons pu constater comment, à mesure que les marchés traditionnels s’effondraient, le monde de la cryptographie a fait de même.

Au moment où la crise des coronavirus a commencé à avoir un impact important sur l’Occident, la valeur des principales bourses mondiales a chuté. Et avec eux, Bitcoin a fait, perdant 49% de sa valeur en moins de 24 heures. Et, pire encore, la remise en cause de sa qualité de refuge de valeur.

L’incertitude mondiale a fait baisser le prix du Bitcoin. Source: CoinDesk

Cet effondrement a été encore plus dramatique, car Bitcoin avait vécu, avec la grande majorité des crypto-monnaies sur le marché, un moment stellaire. Avec deux mois de rallye, ils avaient placé leur prix aux alentours de 10 000 $. Alors que les principaux altcoins, tels que Ethereum, détenaient environ 284 $.

Ethereum vaut-il vraiment la peine d’être acheté?

Bien sûr, la chute du Bitcoin n’a pas laissé le marché Ethereum indifférent. Dont le prix dépend largement du développement de la BTC. Ainsi, en quelques jours, Ethereum est passé de 240 $ par jeton à un plancher de 107 $.

Le prix d’Ethereum s’est effondré aux côtés de BTC. Source: CoinDesk

Cependant, alors que Bitcoin a réussi à récupérer une bonne partie de la valeur perdue le 12 mars, Ethereum n’a pas eu la capacité de le faire. Maintien de son prix actuellement à 143 $, 100 $ en dessous de ce qui avait été indiqué le 8 mars, peu avant le grand effondrement.

Cela s’explique par l’attrait que le Bitcoin exerce sur les commerçants, en tant que produit financier sur lequel spéculer, en particulier en période de grande incertitude mondiale, comme celle générée par le Coronavirus.

Cela vous permet d’augmenter rapidement votre demande pour récupérer sa valeur, mais cela entraîne également une volatilité importante. Mais cela, comme le rallye du début de l’année, fait glisser les autres crypto-monnaies.

Par conséquent, les mouvements d’Ethereum au cours des derniers jours ont été fortement influencés par la volatilité du marché Bitcoin. Selon les modalités pratiques de ses performances, définir sa tendance à la hausse ou à la baisse pour le moment. Plus que jamais, la dépendance des ETH vis-à-vis du BTC.

Malgré cela, la proximité du lancement d’ETH 2.0, une mise à jour majeure de la blockchain de crypto-monnaie, a également un impact sur le prix d’Ethereum. Eh bien, il est prévu que le lancement de cette nouvelle version d’Ethereum, a entraîné une augmentation substantielle de son prix, en augmentant son potentiel.

Par conséquent, bien que le marché Ethereum connaisse actuellement une volatilité importante en raison de l’influence de Bitcoin. Nous considérons que si vous êtes un investisseur plus ciblé à moyen terme, cela vaut la peine d’acheter Ethereum. Eh bien, alors que la volatilité du marché de la cryptographie due au Coronavirus ne sera pas éternelle, les gains de l’ETH 2.0 seront permanents.

