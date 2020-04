Ventes de John Lewis en baisse de 17%, Waitrose en hausse de 8% à la suite du coronavirus

Le partenariat de John Lewis a confirmé que 14000 employés ont été mis en congé dans l’entreprise en raison du verrouillage et qu’ils recevront l’intégralité de la rémunération contractuelle jusqu’à la fin mai.// Les ventes en ligne de John Lewis ont augmenté de 84% depuis la mi-mars // Cependant , en raison de l’impact des fermetures de magasins, les ventes totales ont diminué de 17% au cours de la même période // Les ventes globales de Waitrose ont augmenté de 8% depuis le 26 janvier

Le partenariat avec John Lewis a connu des échanges mitigés depuis le début de la pandémie de coronavirus, Waitrose bénéficiant d’une croissance tandis que John Lewis a décliné.

Le partenariat a déclaré que son activité de supermarché Waitrose avait vu ses ventes bondir de 8% depuis le 26 janvier grâce aux acheteurs qui s’approvisionnaient en produits essentiels alors que la pandémie dégénérait en crise et provoquait un verrouillage à l’échelle nationale.

Malgré la forte augmentation de la demande en magasin et en ligne, Waitrose a déclaré que les coûts d’exploitation ont également augmenté, d’autant plus qu’il doit augmenter la capacité de livraison en ligne de 50%.

LIRE LA SUITE:

Pendant ce temps, la branche John Lewis du partenariat a vu ses ventes en ligne augmenter de 84% depuis la mi-mars, ce qui est dû à une demande croissante d’articles liés au travail ou à la vie à la maison, comme la technologie et la préparation des aliments, l’équipement d’exercice et les divertissements pour enfants.

Cependant, cela n’a pas été suffisant pour compenser l’impact des fermetures de magasins, les ventes totales de John Lewis ayant baissé de 17% en glissement annuel depuis la mi-mars.

Le Partenariat John Lewis a également confirmé que 14 000 employés ont été mis en congé dans l’entreprise en raison du verrouillage et qu’ils recevront l’intégralité de la rémunération contractuelle jusqu’à la fin du mois de mai.

Plus tôt ce mois-ci, il a révélé que tout le personnel non cadre et les gestionnaires de premier niveau travaillant pendant la pandémie dans les magasins Waitrose recevront une prime unique de 200 £.

Pendant ce temps, l’équipe de direction de John Lewis Partnership, les membres non exécutifs du conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont tous convenu d’une réduction de salaire de 20% pour les trois prochains mois.

«Nous sommes convaincus que l’avenir de l’entreprise est solide», a déclaré Sharon White, présidente de John Lewis Partnership, dans une lettre adressée au personnel.

«Nos opérations à court terme ont cependant été considérablement affectées, principalement en raison de la fermeture des 50 succursales de John Lewis.

«Le Partenariat existe depuis près d’un siècle. Il a survécu à une guerre mondiale et à des attentats à la bombe, des krachs économiques et des crises.

“Grâce à vous, nous passerons également par Covid-19 et nous sortirons plus forts.”

Le John Lewis Partnership a déclaré qu’il avait commencé l’exercice avec un peu plus de 900 millions de livres sterling de liquidités et d’investissements dans la banque et avec un accès à 500 millions de livres sterling supplémentaires de facilités bancaires engagées.

Six semaines après le début de la crise, la société a déclaré qu’elle «détenait globalement le même niveau de liquidités et d’investissements».

Cependant, avec «une telle volatilité des échanges sans précédent», elle a entrepris une série d’actions pour aider à garantir la viabilité financière du partenariat.

Cela comprend la réduction de la prise de stock prévue en ligne avec le ralentissement des échanges de John Lewis, la réduction des dépenses de marketing de près de 100 millions de livres sterling et d’autres réductions des coûts d’exploitation, et la réduction des dépenses en capital et d’investissement de 200 millions de livres sterling.

Le partenariat a déclaré qu’il économiserait environ 135 millions de livres sterling cet exercice en raison de la suspension des taux d’intérêt d’un an annoncée par le gouvernement le mois dernier, et le report des paiements de la TVA jusqu’en mars 2021 contribuerait à la trésorerie à court terme.

John Lewis Partnership a déclaré qu’il négocie également avec les propriétaires un allégement du loyer, y compris un passage immédiat des paiements mensuels aux paiements trimestriels, et qu’il travaille avec des partenaires bancaires pour examiner comment une flexibilité supplémentaire peut être fournie, si nécessaire.

Enfin, la revue stratégique du partenariat annoncée en mars sera désormais accélérée dans le but d’être «substantiellement achevée» d’ici l’été.

L’examen tiendra compte des changements dans le comportement des consommateurs pour sortir de la pandémie, comme une transition plus prononcée vers Internet et une volonté de magasiner de manière plus durable.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette