Ventes de logiciels: raccourcissez les longs cycles de vente grâce au marketing basé sur les comptes

Chaque entreprise souhaite avoir un cycle de vente plus court. En effet, plus vous pouvez conclure un accord rapidement, plus vous pouvez générer de ventes. Cependant, raccourcir le cycle de vente est l’un des défis auxquels les sociétés de logiciels sont souvent confrontées.

Ce n’est pas parce que le produit est mauvais ou n’offre aucune valeur. La raison est plus psychologique plutôt qu’une question de valeur. Le logiciel, par exemple, par rapport au matériel, ne peut pas être vu, ressenti, touché ou goûté. À moins que les organisations ne trouvent leur utilité, il est difficile d’établir un lien émotionnel avec quelque chose d’intangible comme un logiciel. Cependant, le marketing basé sur les comptes ou ABM change tout cela.

Dans le marketing traditionnel, l’objectif est d’obtenir tout ce que vous pouvez avec les outils dont vous disposez. Après tout, plus vous capturez de prospects, plus vous avez de chances de conclure une vente. Peu importe que ces pistes soient qualifiées ou non. La quantité est la clé.

Dans le marketing basé sur les comptes, la quantité est importante, mais il ne s’agit pas du nombre de prospects que vous avez, mais plutôt d’un ROI plus élevé. Ainsi, plutôt que de tout attraper avec votre filet, ABM est plus ciblé, ciblé et personnalisé. Il se concentre davantage sur les cibles qui correspondent parfaitement à votre entreprise. En conséquence, vous avez des cycles de vente plus courts et un retour sur investissement plus élevé.

Utiliser ABM à votre avantage

Pour qu’ABM devienne vraiment efficace, vous devez aligner votre équipe de vente et de marketing afin qu’elle puisse engager efficacement votre «client idéal». Après cela, ils doivent créer des campagnes personnalisées, les adapter aux cycles d’achat de leur cible et les déployer sur les canaux de communication préférés de leur cible.

Comment tu fais ça? Ces sept étapes vous aideront à utiliser ABM:

Identifier les comptes à valeur élevée

Passez en revue votre clientèle et identifiez ceux qui entrent dans la catégorie de votre client idéal. La définition d’un «client idéal» peut varier en fonction de l’industrie dans laquelle vous vous trouvez, mais cela se résume certainement à quelqu’un qui est le plus rentable et un plaisir de travailler avec à long terme. Ce sont les clients les plus heureux et les plus performants avec les solutions que vous leur proposez.

Incluez également les comptes existants qui sont ouverts à approfondir leur relation avec vous ainsi que ceux qui répondent à nos critères stratégiques.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

Et les nouveaux comptes? Les jetez-vous simplement? Si ces comptes ont un problème urgent qui peut bénéficier de la solution que vous avez et qu’ils sont prêts à dépenser pour cette solution, vous pouvez également les inclure dans votre liste.

Identifiez les personnes clés dans chaque compte

Chaque entreprise ou entreprise a des personnes clés qui prennent les décisions d’achat pour l’entreprise. Ce sont les personnes dont vous avez besoin pour convaincre d’agir. Reliez les besoins et les préoccupations de ces personnes à l’objectif de leur entreprise afin qu’elles prennent des mesures et, éventuellement, parviennent à une décision d’achat.

Créez des campagnes ciblées

L’élément principal du marketing basé sur les comptes est de créer une relation enrichissante avec vos contacts. Ainsi, vous devez créer un message qui résonne vraiment avec les personnes clés de chaque compte.

Vous pouvez le faire en comprenant ce que ces personnes clés croient afin que vous puissiez être sur la même longueur d’onde. Vous pouvez obtenir des indices des conversations que vous avez eues avec eux.

Une fois que vous comprenez ce qui les motive, créez un contenu bien informé qui montre clairement vos connaissances et votre expertise du sujet. Pour renforcer votre point de vue, sauvegardez-le avec des exemples concrets qui montrent vos solutions en action.

Découvrez les chaînes préférées de votre cible

Une fois que vous avez un message, découvrez les canaux les plus préférés de votre cible – ceux que vos cibles sont les plus à l’aise d’utiliser. Ces canaux peuvent varier en fonction de la position de la personne et de l’industrie dans laquelle elle se trouve.

Créer une stratégie

Créez une stratégie qui spécifie les rôles et les responsabilités de chaque personne clé dans le compte. Cela guidera votre équipe de vente et de marketing lorsqu’elle engagera ces personnes pour les inciter à l’action. Assurez-vous que chaque communication a le bon message et le canal approprié qui correspond à la personne.

Démarrez vos campagnes

Maintenant que vous disposez des principaux composants de la campagne, il est temps de les lancer en utilisant une stratégie qui résonne avec chaque personne. Vous pouvez utiliser une variété de tactiques telles que des événements spéciaux, des e-mails, etc.

Mesurez et optimisez vos résultats

Mesurer vos résultats vous dira si votre campagne est un succès ou non. Il vous montre également où vous avez échoué et où vous devez vous améliorer.

Au fur et à mesure que le processus d’achat évolue, surveillez chaque engagement de compte ainsi que les opportunités créées et clôturées. Donnez à votre équipe le temps de générer des résultats; ensuite, modifiez votre stratégie et vos tactiques si nécessaire.

The Bottom Line

Le marketing basé sur les comptes offre une voie rentable vers le succès en raccourcissant le cycle de vente tout en augmentant la satisfaction des clients. De plus, cela permet d’aligner votre équipe marketing et commerciale pour mieux collaborer, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.

Cet article a été initialement publié sur The Savvy Marketer.