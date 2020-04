Ventes de voitures – Allemagne – Mars 2020: Volkswagen T-Roc grimpe sur les étals

Au cours du mois de mars 2020, les immatriculations de voitures neuves en Allemagne ont atteint 215 119 unités, ce qui représente une baisse notable de 37,7% par rapport à la même période de l’année précédente. Le marché automobile allemand a été touché par la crise du coronavirus COVID-19. Malgré cela, des modèles comme le Volkswagen T-Roc ont pu gravir plusieurs places dans le classement des voitures les plus populaires.

qu’à la même période de l’année précédente.

Il est important de noter que le marché allemand avait déjà enregistré une baisse des ventes au cours des mois précédents. Au cours du premier trimestre de cette année, c’est-à-dire entre les mois de Janvier et mars 2020, 701.362 unités vendues ont été atteintes, qui par rapport aux données 2019 suppose un Baisse de 20,3% respectivement.

La BMW Série 3 était la berline la plus vendue en Allemagne en mars 2020.

Malgré ces chiffres de vente troublants, certaines performances méritent d’être notées. Si nous regardons classement des voitures les plus vendues en Allemagne On verra que le Volkswagen T-Roc a grimpé de plusieurs places et, dans la période cumulée, il est déjà dans le Top 10. Le Volkswagen Golf continue clairement de dominer les ventes de voitures en Allemagne. Tant dans les données de mars que dans ce que nous avons été pour l’année.

Il faut également souligner les résultats obtenus par les Volkswagen Tiguan (2e), BMW Série 3 (3e) et Volkswagen Passat (4e). La «première voiture non allemande» de cette liste est la Ford Focus (5e).

L’Allemagne est le territoire de Volkswagen et la preuve en est que les trois modèles les plus vendus appartiennent à cette marque. Les firmes premium Mercedes, Audi et BMW sont les seules capables de suivre dans le sillage de Volkswagen, quoique à une distance considérable. Curieusement, ces marques de luxe sont capables de surpasser les fabricants généraux tels que Ford, Skoda, Opel et SEAT.

Comparaison du Volkswagen T-Roc avec le Volkswagen T-Cross, deux des VUS les plus vendus en Allemagne.

Ventes par modèle

Les voitures les plus vendues sur le marché allemand sont:

RankingModeloVentas mar’20Ventas 2020 (Jan-Mar) Classement 2020 (Jan-Mar) 1Volkswagen Golf11.26835.87812Volkswagen Tiguan4.50716.62023BMW 34.44713.15554Volkswagen Passat4.43316.24435Ford Focus4.40615.32246Volkswagen Série T-Roc3.75710.585107MINI MINI3.7179.604128Skoda Octavia3. 63610.73389Volkswagen Polo3.22912.019610Opel Corsa3.21510.671911Mercedes Class A3.1439.4691312Audi A43.07211.785713Mercedes Class C3.06510.3311114Opel Astra2.8071.87172177172177172177177A7.7707487707 4516.3203121BMW X12.3596.3093222Mercedes GLC2.3529.3631423Ford Fiesta2.3419.0201524Volkswagen T-Cross2.3307.0822525Audi Q32.3067.27824

Ventes par marque

Les enregistrements réalisés par les fabricants sont:

RankingMarcaVentas mar’20Ventas 2020 (Jan-Mar) Classement 2020 (Jan-Mar) 1Volkswagen40.643133.79212Mercedes20.13269.74323BMW20.04758.11444Audi18.90460.14235Ford12.73047.39556Skoda12.11341.27867Opel10.85137.16178SEAT9.05230.69389Fiat6.80117.5571110Renault6.27025.626911Hyundai5.98122.7321012 Toyota5.33916.7771213Kia4.78515.0191314Mitsubishi4.31312.7881415Nissan3.82510.1381916Volvo3.75111.3661717MINI3.7179.6042118Dacia3.33910.8571819Peugeot3.15712.6311520Mazda3.04810.0892021Citroën3.03312.3401622Tesla2.2633.3152523Suzuki1.9765.3622324Porsche1.9415.6872225Land Rover1.2443.7032426Jeep9503.0862627Honda8902.6222728Jaguar7192.2732829Smart6411 .4442930Subaru5221.3433031Lexus2769293132DS2178053233Alfa Romeo1516603334SsangYong12737734- (autres marques) 1.3713.914-