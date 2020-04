Verdict de Norris pour le groupe intermédiaire: Williams à l’intérieur et leader de Racing Point

Les tests de pré-saison ont offert une image plus diffuse que d’habitude, car de nombreuses équipes ont évité de faire des tours rapides représentatifs et se sont concentrées sur la fiabilité et le rythme de course.

Mais en tout cas, plusieurs équipes ont offert des indices sur leurs performances et deux des surprises positives ont été Williams et Racing Point, qui selon Lando Norris ont fait un pas en avant considérable par rapport à la saison 2019.

En ce qui concerne la pire équipe de la saison dernière, Lando Norris Il pense qu’ils ont rejoint le groupe intermédiaire et commenceront à être un rival de plus dans le différend pour les points de chaque week-end. Je pense que Williams est beaucoup plus proche. Ils sont au combat, en gros, alors nous devons y penser. Ce n’est pas que nous ne devons pas les inclure dans notre stratégie, ni choisir quand les doubler, nous allons maintenant les concurrencer. Ce ne sera pas facile de les passer », dit la McLaren Brit.

Par rapport à l’année dernière, Racing Point a fait un grand pas en avant et on comprend pourquoi »

“Nous devons juste être un peu plus conscients qu’il y a maintenant une autre équipe impliquée. En dehors de cela, je pense que ce n’est pas très différent de ce qu’il était l’année dernière “, explique Norris par rapport à la complexité des combats au milieu de la grille.

Racing Point, une autre équipe qui a fait très bonne impression avec sa Mercedes rose rose, a eu du mal à battre les équipes qu’elle avait précédemment dominées en 2019. C’est difficile à dire. Dès le début, ils semblaient très compétitifs. Ils ont juste une voiture qui fonctionne bien partout. Je pense qu’ils commenceront très bien chaque week-end. Il est difficile de savoir combien ils ont montré ou s’ils ont montré trop et se sont arrêtés plus loin vers la fin. Par rapport à l’année dernière, ils ont fait un grand pas en avant et on comprend pourquoi », conclut Norris.