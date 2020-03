Vérification factuelle de cinq rumeurs sur l’évolution de la recherche – Econsultancy

La communauté des chercheurs est constamment inondée de rumeurs sur l’évolution de la recherche.

Il est parfois difficile de savoir quoi croire, donc dans ce post, je passe en revue cinq rumeurs populaires qui font actuellement le tour. Sont-ils valables? Et quel est l’impact réel qu’ils sont susceptibles d’avoir?

Rumeur 1: le mobile change tout en SEO

Nous vivons maintenant dans un monde axé sur le mobile. Et l’un des principaux enseignements du référencement est la façon dont les gens recherchent différentes choses sur mobile ou sur ordinateur, comme le montre ce graphique.

Questions d’un échantillon représentatif de mots clés montrant% des recherches effectuées sur le bureau, plutôt que sur les appareils mobiles

Les questions typiques que les gens recherchent sur les ordinateurs de bureau sont clairement plus complexes, complexes et chronophages. Les gens sont plus heureux de répartir leurs recherches sur plusieurs sessions et ils sont plus susceptibles d’impliquer un contenu long et des vidéos plus longues. En revanche, les utilisateurs mobiles ont tendance à poser différentes questions qui peuvent généralement être abordées avec des réponses rapides, directes et courtes.

Ainsi, votre contenu doit être plus court pour les recherches sur mobile. Ceci est montré très clairement par notre analyse sur Searchmetrics des données de santé américaines. Lorsque vous comparez le contenu de bureau et le contenu mobile dans les 20 premiers résultats de recherche Google – le contenu mobile de haut rang est 30% plus court en moyenne, avec des listes beaucoup plus courtes que le bureau. Tout cela est logique – vous disposez de moins d’espace d’écran sur votre appareil mobile et moins de temps pour le voir.

Tout cela signifie que s’adresser aux chercheurs mobiles n’est pas aussi simple que d’avoir le même contenu (pour mobile et ordinateur) et d’utiliser un site Web réactif. Votre contenu doit être différent et doit être optimisé pour le contexte des utilisateurs mobiles.

Un exemple intéressant est le nombre de recherches «Près de moi» (comme les emplois, les magasins ou les restaurants près de chez moi). Celles-ci augmentent rapidement et ont un volume élevé de personnes prêtes à se convertir. Étant donné que la majorité d’entre eux proviendront d’appareils mobiles, vous devez créer un contenu unique pour ces recherches, optimisé pour les mobiles.

En fait, ma propre analyse montre qu’il n’y a qu’une différence de 6% entre les positions de classement mobile et de bureau pour n’importe quel domaine, quand on fait la moyenne sur un grand nombre de mots-clés. Vous pouvez utiliser cela pour supposer que la nécessité de créer un contenu spécifique pour mobile n’est pas un problème de taille. Ou bien, cela pourrait être une opportunité, Google étant obligé d’afficher du contenu de bureau qui n’est pas idéal pour les mobiles uniquement parce que de nombreux sites ne produisent pas de très bons contenus spécifiques aux mobiles.

Rumeur 2: les mots clés sont morts

De plus en plus maintenant, la communauté des moteurs de recherche commence à accepter que les équipes de référencement et de marketing numérique n’aient plus à décortiquer anormalement chaque mot clé spécifique qu’elles souhaitent classer dans la copie de la page. Vous pouvez plutôt vous concentrer sur la recherche et l’optimisation des groupes de sujets (sujets généraux) et de l’intention de recherche que vous ciblez.

Un bon moyen de démontrer cette évolution loin des mots-clés de correspondance exacte est d’examiner trois ensembles de résultats de recherche communs (et interdépendants): «cures pour les maux de tête», «soulagement des maux de tête» et «remèdes contre la migraine».

Tous les trois couvrent essentiellement les mêmes sujets – et si vous alliez chez un pharmacien, ils vous donneraient normalement les mêmes médicaments pour tous les guérir. Vous vous attendez donc à ce que les mêmes pages soient visibles dans les recherches des trois.

Pourtant, dans les dix premiers résultats pour chacun sur Google en 2013, un seul article est apparu dans les dix premiers pour plus d’un mot clé. Tout le reste est unique. Depuis lors, les choses ont changé. Maintenant, il y a quatre pages qui se classent pour les trois termes de recherche, et il y a d’autres pages qui se classent pour plus d’un ensemble de résultats.

Ainsi, Google devient plus sophistiqué et sait que, par exemple, les maux de tête et les migraines sont globalement les mêmes. Il est plus clairement capable de reconnaître des synonymes et des mots ou des sujets similaires. Par conséquent, vous n’avez pas à effectuer une optimisation religieuse pour la même chaîne de mots clés si vous souhaitez effectuer un classement pour un ensemble de termes de recherche.

Rumeur 3: «L’indexation basée sur l’entité» va tout changer

Google définit une entité comme «une chose ou un concept qui est singulier, unique, bien défini et reconnaissable». Il peut s’agir d’une célébrité, d’une marque, d’une figure fictive historique / bien connue, d’un livre ou d’un mouvement politique. Le moteur de recherche commence à reconnaître quand les gens recherchent des entités et son Knowledge Graph est une base de données complète d’entités à partir de laquelle il peut extraire des informations de base et des images à afficher dans les résultats de la recherche.

Il peut reconnaître et renvoyer des informations sur les entités indépendamment des mots spécifiques ou de l’orthographe des personnes dans la zone de recherche.

Donc, si vous recherchez “Jeune acteur enfant avec des sourcils bizarres” sur Google, cela donne des résultats pour William Jack Poulter, même s’il n’y a pas de correspondance exacte pour cette phrase sur sa page Wikipedia.

Pour pousser le concept d’entités un peu plus loin, Google a annoncé en janvier 2020 qu’il autoriserait les internautes à rechercher dans plusieurs boutiques en ligne des vêtements ou des accessoires spécifiques (tels que des «chaussures de course» ou des «vestes») sur leurs appareils mobiles. Il peut essentiellement trouver la même veste (l’entité) dans plusieurs magasins et à des prix différents.

Tout cela semble incroyablement puissant. Cependant, Google dispose toujours de capacités de traitement du langage naturel (NLP) limitées pour certaines langues, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il soit déjà très bon dans toutes les langues. Par exemple, la fonction de recherche de détail décrite ci-dessus ne se déploie actuellement qu’en anglais aux États-Unis. Et les capacités basées sur les entités de Bing sont également limitées en ce qui concerne les langues.

Dans l’ensemble, le point à retenir est que l’indexation basée sur les entités dans la recherche est un domaine vraiment intéressant qui pourrait bien changer la recherche à l’avenir – mais on ne sait pas encore combien. Surtout lorsque vous allez au-delà des recherches en anglais américain.

Rumeur 4: les sites Web rapides se classent mieux

Nous voulions tester cette théorie, nous avons donc exploré le Web, examiné 10 000 mots clés et effectué 200 000 audits à l’aide de Google Lighthouse (le propre ensemble de tests automatisés de Google que les webmasters peuvent exécuter sur leurs sites Web et comprend des audits de performances, d’accessibilité et d’applications Web progressives. , SEO et plus).

Lorsque vous regardez les résultats, les sites Web de rang supérieur ont bien performé dans les tests d’audit Lighthouse pour les performances et la vitesse (voir le graphique). Cependant, vous pourriez dire que c’est la corrélation et non la causalité. Donc, ça ne peut pas être considéré comme définitif.

Néanmoins, nous avons rencontré de nombreux exemples où l’amélioration des performances et de la vitesse améliore le classement et la visibilité. Par exemple, Carousell, un marché de commerce électronique asiatique, souffrait de performances médiocres, avec un score d’audit Lighthouse de 17 sur 100 pour les tests de vitesse. En optimisant simplement la vitesse, en portant ce score d’audit à 84 et en réduisant le temps de chargement des pages de 65% (sans apporter de modifications dans d’autres domaines tels que l’accessibilité, d’autres bonnes pratiques ou le référencement), il a produit une augmentation de 63% du trafic organique.

Un deuxième site, client de Searchmetrics, a réussi à réduire de moitié le temps de chargement des pages (de 8 à 4 secondes), entraînant une augmentation de 40% de la visibilité SEO.

Et les améliorations de la vitesse n’aident pas seulement votre classement. Dana DiTomaso, président de l’agence de marketing numérique Kick Point, a récemment partagé un exemple où le simple fait de passer à un environnement d’hébergement plus rapide a entraîné une augmentation de 28% du taux de conversion.

Toutes les preuves suggèrent qu’il est certainement utile d’avoir un site Web plus rapide si vous voulez réussir.

Rumeur 5: la recherche vocale va tout changer

Nous avons tous entendu celui-ci, et nous avons tous joué avec Siri et Alexa. Mais la voix aura-t-elle vraiment un impact aussi dramatique que certains le disent?

Une étude réalisée par Stone Temple a révélé qu’environ la moitié des personnes interrogées étaient ennuyées par des personnes près d’eux cherchant à voix haute sur leur téléphone. Je reçois la même réponse de mes collègues au sujet de ma propre recherche vocale. Donc, un point important est que dans de nombreuses situations où d’autres personnes sont présentes, il n’est toujours pas considéré comme acceptable d’utiliser la recherche vocale (cela peut changer avec le temps lorsque les gens commencent à voir la conversation avec les appareils comme plus normale).

Une chose que la recherche vocale a déjà changé est la longueur des requêtes de recherche typiques. Les gens parlent naturellement à leur appareil lors de la recherche (c’est-à-dire utilisent le langage naturel), ce qui signifie que la durée moyenne des recherches vocales est plus longue que les recherches tapées. Donc, si vous effectuez une recherche par mots clés, vous devez maintenant regarder des phrases de mots clés plus longues, en particulier si vous ciblez un public plus jeune ou des consommateurs avertis qui sont les premiers à adopter la recherche vocale.

Google n’a publié aucune donnée sur la recherche vocale et les mots clés utilisés par les internautes pour effectuer des recherches. Cependant, des données suggèrent qu’aux États-Unis, il y a plus de 2,6 millions de recherches par mois utilisant l’expression «OK Google». Dans l’ensemble, il s’agit probablement de personnes qui tentent de prononcer une commande dans leur appareil et finissent par effectuer une recherche accidentellement. En fait, il y a plus de 100 000 personnes par mois qui sont confuses et effectuent des recherches sur «Ok Google, OK Google!». Et même plus de 20 000 personnes frustrées par mois recherchent «Ok Google, Ok Google, OK Google».

En plus d’attirer notre sympathie pour certaines personnes qui effectuent ces recherches accidentelles, ce type de données et le fait que les gens n’ont pas encore accepté que d’autres parlent à leurs appareils en public suggèrent que la recherche vocale en est probablement encore à ses balbutiements. Il existe encore très peu d’exemples de commerce électronique authentique basé sur la voix.

Tout cela signifie que la recherche vocale n’est pas encore un gamechanger et est loin d’avoir un impact global sur la vie des SEO et des spécialistes du marketing de contenu que beaucoup de gens pensent qu’un jour. Mais il vaut la peine de comprendre en quoi elle diffère des recherches de texte et d’en tenir compte lors de la recherche de mots clés.

La voix en 2020 n’est pas (encore) une question de recherche

Dans l’ensemble, l’industrie du référencement produit beaucoup de rumeurs et de spéculations, principalement parce que tout le monde essaie de comprendre et de deviner les algorithmes qui génèrent les résultats. Par conséquent, cela vaut la peine de prendre le temps d’enquêter et de rester au courant des rumeurs – même si elles ne sont pas toujours correctes à 100%, les analyser fournit généralement des informations utiles pour vos activités.