Vers une nouvelle crise économique?

L’économie du Mexique est pleine de paradoxes et de contradictions apparentes, bien que l’année dernière il n’y ait pas eu de croissance, mais le PIB est une moyenne, certaines parties de l’économie et le pays ont augmenté et d’autres se sont contractées, comme Nuevo León et le nord du pays , qui a connu une bonne croissance. Mais c’est toujours le sud-est qui est en récession avec un PIB négatif, curieusement lié à Pemex comme Tabasco.

Allons-nous à une nouvelle crise économique? Pas encore, tant qu’au Mexique, les mesures appropriées et responsables sont prises pour faire face à ce nouveau «choc pétrolier» qui a fait chuter le prix du mélange mexicain et est au prix de 24,43 $ le baril, soit près de 50% de moins que prévu dans le budget. En outre, il est nécessaire de préciser si les garanties contractées pour ces cas vont être utilisées et jusqu’à quel montant.

Le travail accompli par la Banque du Mexique pour accroître la taille du programme de couvertures de change liquides est adéquat et n’a pas d’incidence négative sur les réserves internationales et nuit donc au taux de change.

Explainer: Les 3 raisons pour lesquelles les marchés s’enfoncent

Le premier défi concerne les finances publiques. Il est clair que quelque chose doit être fait avec Pemex parce que, pour ne pas perdre le degré d’investissement, vous devez avoir un plan d’affaires et financier crédible, ainsi que l’apurement de vos engagements de retraite.

Le défi pour les finances publiques dans ces moments de volatilité est d’avoir des dépenses responsables et, si nécessaire, de réduire les dépenses courantes, mais pas les investissements publics. L’économie ne peut pas être paralysée, donc si possible, des incitations fiscales devraient être accordées aux PME et aux entreprises en général et stimuler la consommation avec d’autres types d’incitations.

.