Vestiaire Collective obtient un financement de 51 millions de livres sterling pour une expansion mondiale

Le financement est le résultat du réinvestissement des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs à bord.// Vestiaire Collective lève 51 millions de livres sterling pour étendre le lancement de son service de livraison directe aux États-Unis // Le financement sera également utilisé dans l’expansion du marché mondial affaires au Japon et en Corée

Vestiaire Collective a obtenu un financement de 51 millions de livres sterling auprès des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs pour l’aider à se développer au Japon et en Corée et à développer ses services d’expédition aux États-Unis.

Le nouveau financement permettra d’accélérer davantage les activités internationales de Vestiare Collective, car plus de 80% des transactions du détaillant basé en France sont déjà générées à l’étranger.

Ce cycle contribuera à stimuler une croissance ambitieuse sur le marché américain et à développer davantage son modèle d’expédition directe aux États-Unis.

Lancé en Europe en septembre 2019, le détaillant de revente en ligne est de plus en plus populaire auprès d’un nombre croissant de clients.

Plus de 50% des commandes dans l’UE sont désormais exécutées via le nouveau service.

Le modèle devrait être lancé aux États-Unis au début de l’été, puis en Asie fin 2020.

Le financement est le résultat des actionnaires existants Eurazeo, Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund et le directeur général de Vestiaire Collective Max Bittner.

Le nouveau tour a également accueilli de nouveaux investisseurs Korelya Capital, des fonds gérés par Fidelity International, Vaultier7 et Cuir Invest.

Avec l’investissement de Korelya Capital, soutenu par le conglomérat technologique coréen Naver, Vestiaire Collective prévoit une expansion vers le Japon, le plus grand marché de revente au monde, et la Corée en 2020 et au-delà.

La plate-forme de revente s’attend à ce que la crise actuelle de Covid-19 accélère l’adoption des achats en ligne en mettant davantage l’accent sur les valeurs sociales et l’ingéniosité dans les achats.

“Je suis personnellement convaincu que cette période de perturbation sans précédent ne remettra pas seulement en question où nous faisons nos achats mais aussi comment nous faisons nos achats”, a déclaré Bittner.

«Vestiaire Collective a été construit lors de la crise de 2008 et prouve aujourd’hui comment il peut aider les gens dans leur quotidien à tirer le meilleur parti de leurs affaires, mais aussi à accéder à la mode de manière durable et consciente.»

