Vétérinaire oui, dîner avec des parents non: le guide du ministère sur les voyages

L’extension de la zone orange sur l’ensemble du territoire national a introduit des limitations importantes aux mouvements personnels dont le but est de limiter au maximum la possibilité de transmission des coronavirus. Cependant, certaines activités communes peuvent encore être menées régulièrement et il est bon de connaître en détail le périmètre des interdictions. Pour contourner les restrictions, le ministère de l’Intérieur a publié un vademecum en 12 points sur son site officiel, comme indiqué ci-dessous.

Puis-je déménager en Italie?

Vous ne pouvez pas quitter la maison sauf pour des raisons valables. Les restrictions de circulation sont les mêmes dans toutes les régions italiennes et sont en vigueur du 10 mars au 3 avril 2020. Des contrôles seront effectués par la police. Il y a une interdiction absolue de quitter la maison pour ceux qui sont mis en quarantaine ou testés positifs pour le virus. En cas de symptômes d’infection respiratoire ou de fièvre au-dessus de 37,5 degrés, il est fortement recommandé de rester à la maison, contactez votre médecin et limitez au maximum les contacts avec les autres personnes.

Quelles sont les raisons valables de quitter la maison?

Vous pouvez quitter la maison pour aller travailler, pour des raisons de santé ou des situations de besoin. Pour prouver ces besoins, une auto-déclaration doit être remplie qui peut également être faite en se reposant directement sur les formulaires fournis à la police. La véracité des déclarations fera l’objet de vérifications ultérieures.

Est-ce que toute personne qui est en dehors de sa maison, de sa maison ou de sa résidence peut revenir?

Oui, étant entendu que vous ne pouvez vous déplacer que pour des besoins professionnels, des situations de besoin et des raisons de santé.

Si j’habite dans une municipalité et travaille dans une autre, puis-je faire des allers-retours?

Oui, s’il s’agit d’un changement justifié par les besoins de l’entreprise.

Puis-je utiliser les transports en commun?

Aucun blocage de transport. Tous les moyens de transports publics et privés fonctionnent régulièrement.

Est-il possible de sortir pour acheter des produits d’épicerie?

Oui, et il n’est pas nécessaire de les saisir car les magasins seront toujours fournis. Le transit des marchandises n’est pas limité: toutes les marchandises, donc pas seulement celles de première nécessité, peuvent circuler sur le territoire national.

Pouvons-nous sortir pour acheter des produits autres que de la nourriture?

Oui, mais uniquement en cas de stricte nécessité, donc uniquement pour l’achat de biens liés à des besoins primaires qui ne peuvent pas être différés.

Puis-je aller manger avec des parents?

Non, car ce n’est pas une décision nécessaire et ne se situe donc pas entre

ceux autorisés.

Puis-je aller aider mes chers aînés qui ne sont pas autonomes?

Oui, mais rappelez-vous que les personnes âgées sont les personnes les plus vulnérables et essayez donc de les protéger autant que possible des contacts.

L’activité motrice est-elle autorisée à l’extérieur?

Les activités sportives et physiques pratiquées dans des espaces ouverts sont autorisées dans le respect de la distance interpersonnelle d’un mètre. Dans tous les cas, les rassemblements doivent être évités.

Puis-je sortir avec mon chien?

Oui, pour la gestion quotidienne de ses besoins physiologiques et pour les contrôles vétérinaires.

Qu’arrive-t-il à ceux qui ne respectent pas les limitations?

La violation des dispositions est punie d’une arrestation pouvant aller jusqu’à trois mois ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 206 euros, selon les dispositions de l’article 650 du code pénal sur le non-respect d’une mesure d’autorité. Mais des sanctions plus sévères peuvent être imposées à ceux qui adoptent des comportements qui constituent des hypothèses de criminalité plus graves.

