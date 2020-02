VIA Outlets annonce une forte croissance en 2019

Le remodelage se poursuivra en 2020 et les travaux s’achèveront au Vila do Conde Porto Fashion Outlet au Portugal.

// VIA Outlets annonce une augmentation de 8,4% des ventes de sa marque

// Les points de vente ont vu leur fréquentation augmenter de 6,1%, plus de 32 millions de visiteurs ont visité les destinations

// 128 nouveaux détaillants ont rejoint le portefeuille de VIA Outlets l’an dernier

VIA Outlets, propriétaire-exploitant de destinations de shopping haut de gamme connaissant la croissance la plus rapide d’Europe, confirme une nouvelle année de croissance impressionnante.

Renforcé par le programme de remodelage de l’entreprise et l’introduction de nouvelles marques, VIA Outlets a enregistré une augmentation de 8,4% des ventes de marques et une augmentation de 6,1% de la fréquentation.

Ces résultats démontrent la résilience du secteur des points de vente par rapport aux vents contraires auxquels sont confrontés les marchés de rue et de détail à prix plein.

L’augmentation des ventes de la marque a signifié une augmentation à 1 milliard de livres sterling en 2019, tandis que l’augmentation de la fréquentation signifiait que VIA Outlets a enregistré un record de 32,2 millions d’invités au cours de l’année.

“Notre portefeuille continue de produire des résultats exceptionnels avec une croissance dans toutes les mesures fondamentales, prouvant une fois de plus que la stratégie de nos 3 R fonctionne bien et continue de fournir des résultats fantastiques pour nos investisseurs.”, A déclaré le directeur général de VIA Outlets, Otto Ambagtsheer.

En 2019, 31% du portefeuille a été reconverti, 128 nouvelles marques ont rejoint le portefeuille de VIA Outlets tandis que des marques comme Adidas et Calvin Klein ont ouvert plus de magasins au sein du portefeuille.

En plus de cela, 210 délocalisations et réaménagements ont eu lieu, y compris des migrations pour Hugo Boss et Gant.

Le portefeuille de VIA Outlets a enregistré de bonnes performances, plusieurs centres ayant franchi des étapes importantes, dont Mallorca Fashion Outlet accueillant près de 5,3 millions de clients, Vila do Conde Porto Fashion Outlet de plus de 5 millions et Zweibrücken Fashion Outlet atteignant plus de 4 millions de clients.

