Victoire douce-amère pour Toyota et Ogier au WRC Rally Guanajuato

Pour Sébastien Ogier, le Rallye Mexique 2020 n’aurait pas dû être disputé, puisque le jeudi précédant le départ cérémoniel le Français avait déclaré qu’il ne serait pas là pour lui, mais que s’il devait participer il le ferait.

Deux jours plus tard, le Français était au sommet du podium, avec un visage qui représentait tout sauf la joie d’avoir remporté une date de Championnat du Monde des Rallyes et égalé le record de victoires de Sébastien Loeb au Mexique. Il n’a pas voulu découvrir le champagne et est monté dans le camion qui l’a emmené sur le podium dès que possible.

«Bien sûr, une victoire est une victoire, mais c’est très différent des autres. Je tiens à remercier l’équipe pour l’excellent travail qu’elle a accompli », a déclaré Ogier, qui a quitté Guanajuato en tant que leader du Championnat du monde des pilotes.

“Cette victoire semble complètement différente des autres, car cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu. La protection de la vie humaine doit être au-dessus de tous les autres intérêts, sûrement au-dessus des courses aussi! Si nous mettons les fans en danger, cette la victoire n’a aucune valeur “, a déclaré Ogier sur son compte Twitter.

L’annonce de la fermeture des frontières en Europe a fait que les équipes et l’organisation ont pris la décision de mettre fin au Rallye du Mexique samedi soir, et ont ainsi le temps de rentrer à Mexico et de là vers le vieux continent.

Avec plus de la moitié du rallye achevé samedi soir, la FIA a remis l’intégralité des points aux participants.

Avant le début du Rallye du Mexique, il avait déjà été annoncé que la prochaine date de la série, en Argentine, était suspendue et ils pourraient trouver un moyen de le reporter plus tard. Après le Rallye de Cordoue, le Portugal se poursuit du 21 au 24 mai, qui sera probablement également suspendu.

WRC

Championnat des pilotes

1.- Sébastien Ogier (Fra) / Toyota 62

2.- Elfyn Evans (GB) / Toyota 54

3.- Thierry Neuville (Bel) / Hyundai 42

4.- Kalle Rovanperä (Fin) / Toyota 40

5.- Ott Tänak (Est) / Hyundai 38

WRC

Championnat des constructeurs

1.- Toyota 110

2.- Hyundai 89

3.- M-Sport 65

