Victoire virtuelle en MotoGP

Compte tenu du manque d’activité sportive dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’annulation de plusieurs courses de motocyclisme, le MotoGP a organisé dimanche dernier une course virtuelle avec certaines des stars du championnat.

Cette idée est venue de certains pilotes qui ont mentionné que les simulateurs virtuels attiraient des followers qui manquaient les compétitions.

La première course virtuelle MotoGP a eu lieu avec 10 pilotes professionnels au Mugello, situé à Florence: Marc Márquez, Álex Márquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Aleix Espargaró, Álex Rins, Miguel Oliveira, Iker Lecuona et Maverick Viñales , où le vainqueur était l’actuel champion de Moto2, Álex Márquez.

L’expérience a été lancée par Dorna Sports, à travers une compétition virtuelle, entre les 10 pilotes pilotes du championnat du monde et le premier de l’histoire du MotoGP. La course GP «Stay at Home» a été un succès car elle a atteint plus d’un demi-million de vues sur YouTube, ainsi que toutes les personnes qui l’ont vue en direct.

La chose la plus intéressante à propos de cette expérience a été un triomphe notable parmi les plus jeunes fans de MotoGP, qui connaissent mieux les jeux vidéo ou ce type de simulateur.

Il y a d’abord eu une courte séance de qualification de cinq minutes et une seule tentative pour faire le tour le plus rapide, ce qui a permis à la grille de départ de démarrer la demi-heure de course.

Il convient de mentionner que pour les vrais fans, c’était assez amusant car ils ont eu l’occasion de voir les pilotes en même temps de chez eux, le microphone ouvert et de plaisanter les uns avec les autres, où certains ont même grondé leurs animaux de compagnie ou ont dit quelques mots grossiers .

Le pilote Fabio Quartararo était confiant car il se dit expert dans le jeu de FortNite. Cette compétition virtuelle a également été un laboratoire d’essais car la plupart des pilotes MotoGP ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas porter de radio dans leur casque, car les pilotes F1 l’apportent pour communiquer avec leurs ingénieurs de stand.

Cependant, monter un microphone dans lequel la voix des pilotes est entendue pourrait donner beaucoup de valeur aux transmissions et serait intéressant pour le spectateur.

C’est ainsi qu’à cette occasion et de manière virtuelle, l’espagnol Álex Márquez a triomphé et a remporté sa première course en MotoGP. Nous ne pouvons qu’attendre que la situation mondiale s’améliore et que les organisateurs décident de la reprise des courses.

