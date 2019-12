Víctor Romero: prothèse 3D

Source: Courtoisie

Très reconnaissant à GSAE (Global Student Entrepreneur Awards) Pour m'avoir invité en tant que juge pour la finale nationale, le vainqueur nous représentera lors de la finale mondiale au Cap, en Afrique du Sud en avril prochain.

La technologie est définitivement devenue un outil fondamental pour créer des entreprises nouvelles et diversifiées, J'ai dû évaluer l'un des finalistes; Ricardo Cevada et une fille entreprenante, toutes deux axées sur l'éducation. Il est devenu clair pour moi que les universités ont un grand défi à se réinventer, il y a déjà des cours rapides dont la seule condition est d'avoir terminé le lycée, elles ne demandent même pas le certificat.

Des ateliers pratiques axés par exemple sur l'analyse de données, la programmation ou la fabrication, permettent à l'utilisateur d'apprendre, de s'exercer et de se positionner comme Externalisation sur les plateformes numériques; quelques exemples: workana, pigiste, fiverr, personnes à l'heure entre autres.

Sans oublier qu'il existe des vidéos sur le Web pour apprendre ou résoudre de nombreuses choses qui se produisent au quotidien.

Résultat technologique, Francisco Valencia PDG de Prothesia, a présenté une solution pour concevoir et fabriquer des prothèses à faible coût, afin qu'elles soient beaucoup plus accessibles, personnalisées et livrées rapidement, tout cela grâce à une numérisation patient, un logiciel et une impression numérique.

Francisco a remporté le GSEA Mexique et ce sera qui représentera notre pays en Afrique du Sud, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette prochaine étape.

La question qui m'est venue à l'esprit après avoir participé à la GSEA était la suivante: Comment encourager l'innovation de l'éducation de base?; Ma femme a partagé un cas à l'école où elle soutient avec la classe de valeurs d'un garçon de sixième année qui ne connaissait pas la réponse à une multiplication, m'a laissé à bout de souffle et avec le sentiment de responsabilité de faire bouger les choses dans l'éducation.

L'embauche se fait déjà en mettant le attitude, compétences et valeurs Au-dessus du cursus traditionnel de certains postes, cela modifie le parcours des spécialisations et la manière d'apprendre.

Aujourd'hui, j'ai accompagné l'écriture avec un siphon, fait d'un mélange de grains guatémaltèques et kenyans, une combinaison intéressante de saveurs; agrumes et cacao, aromatique d'intensité moyenne.

A quelques jours pour fêter Noël, je vous souhaite une date pleine de paix, de famille et un nouveau départ.

