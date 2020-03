VIDEO! Goodyear a présenté un pneu qui se régénère, il vous laissera un œil carré!

Ce pneu a été préparé pour le Salon International de l’Automobile de Genève 2020, c’est le Goodyear reCharge un prototype révolutionnaire de pneu auto-régénérant qui peut être adapté et changé pour répondre aux besoins de mobilité individuelle.

“Goodyear souhaite que le pneu contribue à répondre aux besoins spécifiques de mobilité des consommateurs”, a déclaré Mike Rytokoski, vice-président et directeur marketing de Goodyear Europe. “C’est avec cette ambition que nous avons décidé de créer un pneu conceptuel préparé pour l’avenir de la mobilité électrique personnalisée et de la commodité. ”

Le concept reCharge comprend une série de fonctionnalités innovantes reposant sur trois piliers:

Personnalisé: Au centre du concept reCharge se trouve un composé de bande de roulement biodégradable et rechargeable qui peut être rechargé avec des capsules individuelles, ce qui simplifie radicalement le processus de remplacement de vos pneus. Remplies d’un composé liquide personnalisé, ces capsules permettent à la bande de roulement de se régénérer et permettent au pneu de s’adapter au fil du temps aux conditions météorologiques, aux conditions routières ou simplement à la façon dont vous souhaitez voyager. Grâce à l’intelligence artificielle, un profil de conducteur serait créé autour duquel le composé liquide serait personnalisé, générant un mélange composite adapté à chaque individu.

Durable: Le composé lui-même serait fait d’un matériau biologique et serait renforcé de fibres inspirées par l’un des matériaux naturels les plus résistants au monde: la soie d’araignée. Cela le rendrait extrêmement durable et 100% biodégradable.

Sans complications: en plus de simplifier radicalement le processus de remplacement de vos pneus par des capsules rechargeables, la bande de roulement serait soutenue par une structure légère et non pneumatique et une forme haute et étroite. Il s’agit d’une construction mince, robuste et nécessitant peu d’entretien qui éliminerait le besoin de maintenir la pression ou les temps d’arrêt liés aux crevaisons.

«Le Goodyear reCharge est un pneu conceptuel sans compromis, qui prend en charge la mobilité électrique personnalisée, durable et simple», a déclaré Sébastien Fontaine, concepteur en chef du Goodyear Innovation Center à Luxembourg.

