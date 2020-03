VIDEO! Ils donnent un avant-goût du nouveau jeu vidéo MotoGP 20

Le développeur Milestone a publié le premier gameplay de son jeu vidéo MotoGP 20 qui sera mis en vente le 23 avril pour PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch.

Le chapitre suivant de la saga MotoG avait Valentino Rossi comme protagoniste du circuit du Mugello avec un sol sec et, entre autres, la physique et le comportement de la moto, beaucoup plus travaillé par rapport à la tranche précédente, ce qui fait le gameplay est plus technique et basé sur les compétences.

Dans le matériel vidéo, de nouveaux développements dans la gestion du carburant et la consommation asymétrique des roues sont présentés, ce qui augmente les compétences stratégiques nécessaires pour dominer le championnat MotoGP.

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.