[Vídeo] Qu’est-ce qu’une GT? | Découvrez la Le Mans GTE

Le Gran Turismo propose certaines des courses de sport automobile les plus fascinantes telles que le 24h Spa, le Sebring 1000 miles ou le 24h Le Mans, bien qu’il existe différentes catégories et nomenclatures. Tous descendent du légendaire Groupe C, qui a cédé la place à l’éphémère GT1, jusqu’à la naissance du GTE actuel.

Le GTE [Grand Touring Endurance], sont des véhicules adaptés aux courses d’endurance qui concourent en WEC. Ils sont nés en 2011 lorsque la catégorie GT2 a été renommée et que la GT1 a été abolie, ce qui n’avait rien ou presque rien à voir avec la première époque dorée des années 90. Par conséquent, ils sont la catégorie GT la plus élevée que l’on puisse trouver aujourd’hui.Mais quelle est la plus intéressante de ces catégories? Eh bien, ces voitures, par règlement, doivent avoir un frère de production: une voiture de rue qui est tout à fait légale à conduire et est en vente chez un concessionnaire.

Par conséquent, nous parlons d’un type de catégories, où les voitures qui concourent sur les circuits ont une version de rue que vous pouvez acheter avec quelques billets. Et cela ne se produit pas avec des prototypes ou des formules. Faites attention! À ne pas confondre, Bien que ce soit compliqué, au GTE avec la GT3 SRO, que nous voyons dans le GT World Challenge, car en plus d’être différent, le GTE ne concourt que dans le Championnat du Monde d’Endurance: WEC.

Le Gran Turismo de Resistencia, GTE, est une catégorie réglementée par la FIA qui participe au WEC.

Pour qu’une équipe puisse homologuer une GTE pour participer au Mans, elle doit d’abord construire une voiture de sport ou un coupé, 2, 2 + 2 ou 4 sièges et produisent au moins 100 unités par an, ou 25 si on parle d’une petite entreprise qui ne fabrique pas plus de 2000 voitures par an. Cette seconde voie existe cependant, mais elle n’est pas envisageable, car sur le marché actuel et compte tenu des économies d’échelle, seuls les grands constructeurs de voitures de sport disposant de ressources suffisantes pour rivaliser et se faire connaître pourront approuver leur GTE de cette manière. Les équipes privées devront se contenter d’acheter des voitures auprès des constructeurs -Avec un an- et s’ils ont de la chance, ils pourront conclure un accord spécial afin qu’en dehors de l’achat, de l’usine de leur partenaire, certains ingénieurs ou pilotes tombent qui escomptent un peu le prix de la facture.

Les ordinateurs d’usine dans la catégorie GTE-PRO ont généralement des ordinateurs clients dans GTE-Am.

Les GTE sont basés sur un modèle de rue, légal de se déplacer et qui est en vente chez un concessionnaire

Ainsi, une fois toutes les exigences remplies, une fois le tramway prêt, le constructeur dispose déjà de la base qui servira à construire sa voiture de course. Les GT de compétition entretiennent généralement environ 80% des composants de la voiture standard qui est vendu au public. Selon les règlements de la FIA, le GTE doit avoir le même châssis et le même moteur que le modèle de production et les matériaux tels que le magnésium, le titane ou la fibre de carbone sont interdits, ce qui n’est réservé qu’à une partie mineure et pour l’aile arrière. Au-delà, les GT de course ne sont pas trop loin des voitures que nous connaissons, car malgré les différentes adaptations, ces véhicules ont des phares, des clignotants, des indicateurs de pluie à DEL ou des essuie-glaces. Bien qu’il ne soit pas faux pour certains constructeurs d’abandonner d’inclure dans leur prochain modèle les ponts élévateurs pour les arrêts au stand que ces voitures ont au sol pour faciliter la vie des mécaniciens.

Les GT utilisent leur frère de production comme base, mais sont modifiées à la limite pour offrir les meilleures performances sur la piste.

Pour aller plus loin, nous avons décidé de comparer quelques données techniques entre le monde de la course et celui de la rue. Dans le cas de Porsche, les dimensions varient considérablement dans la voiture de course en raison du carénage ou de l’extension d’environ 5 cm de l’empattement, qui, avec la distribution du moteur en position centrale, tentent de changer complètement le centre de gravité pour optimiser les performances sur la piste. La Porsche RSR GTE du WEC perd environ 5 HP de puissance par rapport à son frère qui, avec ses 520 HP fournis par le Boxer 6 cylindres et 4.0L qu’il monte, est capable d’atteindre 312 km / h et de faire 0- 100 en 3,2 secondes. Cependant le modèle GTE pèse près de 250 kg de moins, et bien qu’il soit «enrobé» d’une part, afin de maximiser sa fiabilité et d’autre part, de s’adapter aux paramètres de la Balance de Performance (BoP). Avec tout cela, un GTE est capable de résister à des tests de 24 heures au plus haut niveau, où vous ne pouvez arrêter le moteur que pendant le ravitaillement et le changement de pneu

Les GT de compétition entretiennent généralement environ 80% des composants de la voiture standard

Actuellement, seules Porsche, Aston Martin et Ferrari concourent en tant que fabricants dans la catégorie WEC GTE-PRO, alors que BMW et Ford ont quitté le continent européen la saison dernière pour se concentrer sur leurs programmes IMSA aux États-Unis. Les règlements sportifs sont quelque peu complexes, tout en sachant comment différencier les acronymes et les sous-catégories de courses GT ou de championnats multi-classes, mais ne vous inquiétez pas car nous vous les expliquerons dans notre vidéo Qu’est-ce qu’une GT? Et maintenant … est-ce clair pour vous?