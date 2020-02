Vieillissement de la population, choses à faire pour vivre en paix

L’allongement de l’espérance de vie et les faibles taux de natalité pèsent sur le système de retraite mondial. Il parle souvent des risques en Italie. Mais même le Royaume-Uni ne connaît pas une situation plus rose.

Cela a été révélé par un nouveau rapport de la Cass Business School et de l’International Longevity Center UK (ILC-UK), “Famille centenaire: une vie plus longue, moins d’enfants“(100 ans de famille: une vie plus longue, moins d’enfants), ce qui révèle comment l’allongement de l’espérance de vie et les faibles taux de natalité pèsent sur les structures familiales britanniques.

En voici quelques uns résultats ressort de la recherche:

Let les gens vivent plus longtemps, ont moins d’enfants et faites-les plus tard. Les familles vieillissent en moyenne et deviennent de plus en plus lourdes en termes de nombre de personnes âgées – un phénomène qui a reçu le nom de «famille de fèves».

un génération de personnes (en particulier les femmes) passent de plus en plus de temps à fournir une assistance, prendre soin des enfants et des parents âgés, perdant ainsi la possibilité de travailler dans les années où il pouvait gagner plus.

La longévité signifie que nous hériterons plus tard. Les patrimoines n’apportent plus de soutien financier aux jeunes familles quand elles en ont le plus besoin.

Les personnes âgées qui pourraient être porteuses de richesse, avec des maisons par exemple, de leur vivant, ne le font pas parce qu’elles se soucient de frais d’assistance à la vieillesse. Par conséquent, ils vivent seuls dans des maisons trop grandes mais ils ne peuvent pas se déplacer en raison du manque de logements adaptés à l’âge et des coûts élevés de réduction des effectifs. Dans l’intervalle, les jeunes familles ne peuvent pas accéder à la propriété.

Même si les gens vivent plus longtemps, les années supplémentaires ne sont pas nécessairement passées en bonne santé, ce qui signifie que le besoin d’assistance est encore étendu.

Par conséquent, face à un système qui semble de plus en plus fragile, l’étude propose suggestions:

Restez en bonne santé plus longtemps

Une population vieillissante consomme une part croissante du revenu national et des impôts à payer pour les soins de santé et les services sociaux. Nous pouvons faire beaucoup pour prévenir les problèmes de santé dans la vieillesse, par exemple en aidant les gens à rester en bonne santé avec l’âge.

hérédité

Le rapport recommande une plus grande flexibilité dans le transfert des avoirs et dans les dons des membres de la famille pour l’éducation, l’assistance sociale et les dépôts à domicile. Il recommande également une plus grande flexibilité dans les règles de don et un meilleur accès aux conseils financiers.

Maison

Depuis plus de vingt ans, le secteur du logement est en crise, les prix des logements sont de plus en plus élevés, les coûts de transaction sont élevés et il y a pénurie de logements. Une réorientation de la politique de gratuité des logements sous-employés pourrait faire la différence et les familles pourraient jouer un rôle fondamental, par exemple par l’échange de maisons ou la construction “d’appartements pour les grands-mères”.

Assistance sociale

Tout comme le coût élevé du logement, on parle constamment du coût croissant de l’aide sociale. Un travail pourrait également être fait pour aider les familles.

Meilleure protection de la famille

Davantage d’innovation du secteur privé est nécessaire, avec nouvelles méthodes d’assurance. Par exemple, fournir une assistance sociale et développer des politiques familiales qui aident les aidants à construire des pensions décentes. Le secteur a également besoin de l’aide du gouvernement, qui doit adopter les bonnes réformes.

«Nous avons créé notre État providence sur la base de la famille nucléaire dont nous nous occupons tous. Les organismes publics et privés d’aide sociale attendent des familles qu’elles s’occupent de leurs personnes âgées et de leurs enfants. Mais il s’attend également à ce que les membres de cette même famille travaillent. Ne demandons-nous pas aux familles d’en faire trop? », Se demande-t-il. Les Mayhew de Cass Business School, co-auteur du rapport.

«Nous vivons plus longtemps et avons moins d’enfants et, par conséquent, nos familles sont très différentes de ce qu’elles étaient il y a 100 ans. Pourtant, le gouvernement n’a pas accompagné ce changement. Trop de politiques publiques se sont focalisées sur les besoins des individus plutôt que sur ceux des familles modernes “lui fait écho David Sinclair, directeur, ILC-UK. «L’industrie de l’assurance n’a pas non plus été en mesure de comprendre comment les familles ont changé et peut souhaiter différents produits d’assurance. Le secteur de l’assurance devrait essayer d’adapter ses produits et services aux besoins de la famille moderne. “