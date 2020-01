Visa fait un énorme pari fintech avec l’acquisition de Plaid de 5,3 milliards de dollars – Econsultancy

Visa fait l’acquisition de la fintech américaine Plaid dans le cadre d’un accord d’une valeur de 5,3 milliards de dollars, ce qui représente l’une des plus importantes acquisitions dans le domaine à ce jour.

Plaid, qui se présente comme «la couche technologique des services financiers», aide des entreprises comme Venmo, Robinhood, Coinbase, LendingClub et Betterment à se connecter aux comptes bancaires des consommateurs à diverses fins. Par exemple, les prêteurs et les applications de finances personnelles peuvent utiliser Plaid pour récupérer par programme les informations financières de leurs utilisateurs depuis leur banque, leur carte de crédit et leurs comptes d’investissement.

Les utilisateurs finaux fournissent leurs informations de connexion pour leurs comptes et Plaid les utilise pour récupérer les données associées à ces comptes.

Sans Plaid, les fintech souhaitant se connecter aux comptes de leurs utilisateurs devraient s’intégrer à presque toutes les institutions financières. Avec des milliers et des milliers d’institutions financières, dont la plupart n’offrent pas d’accès direct via une API, cela serait pratiquement impossible. En conséquence, de nombreuses applications fintech n’existeraient pas ou seraient loin d’être aussi efficaces, car elles ne seraient pas en mesure d’offrir le type d’expérience utilisateur à faible friction que les consommateurs souhaitent.

Plaid fait le gros du travail pour créer et maintenir des intégrations avec des institutions financières, y compris en grattant si nécessaire, et en raison de sa couverture étendue, la société est utilisée par 80% des plus grandes applications de fintech américaines. Selon Visa, un quart des consommateurs américains disposant d’un compte bancaire ont utilisé un service qui utilise la technologie de Plaid et ce chiffre indique les raisons pour lesquelles le plus grand réseau de paiement au monde achète la startup fintech pour le double de son prix lors de son précédent cycle de financement.

Dans une présentation, Visa indique que Plaid améliorera la capacité du géant des paiements à couvrir les cas d’utilisation P2P et B2C et à soutenir le «réseau de réseaux de réseaux de stratégie de mouvement d’argent» en permettant une authentification efficace des comptes bancaires.

Visa estime également que Plaid étendra son marché adressable en lui permettant de fournir des services de grande valeur aux fintechs. Par exemple, selon Visa, le marché adressable total pour les services de Plaid sur le marché des prêts est d’environ 1 milliard de dollars, mais il n’en a capturé que 2% à ce jour. D’autres marchés, notamment les paiements aux consommateurs, les services bancaires et d’investissement et la gestion financière, représentent également des opportunités à dix chiffres.

De plus, Visa pense qu’elle peut aider Plaid à se développer en dehors des États-Unis, où elle dit qu’il y a 15 fois plus d’utilisateurs de technologies financières.

Dans cet esprit, il convient de noter que Plaid est entré l’an dernier au Royaume-Uni, son premier marché en dehors des États-Unis. Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni a une réglementation Open Banking qui oblige les banques réglementées à permettre à leurs clients de partager leurs données financières avec des fournisseurs tiers autorisés via des API. Cela facilite beaucoup les opérations de Plaid au Royaume-Uni et, lors de son lancement, le parvenu bénéficiait d’intégrations avec huit banques abritant plus des deux tiers des comptes courants du pays.

Aux États-Unis, les intégrations de Plaid avec plus de 11 000 institutions financières ne sont pas si faciles à maintenir. En fait, tout récemment, PNC, l’une des dix plus grandes banques des États-Unis, a temporairement fermé l’accès à Plaid dans un crachat de sécurité.

Avec le poids de Visa derrière elle, Plaid pourrait constater que sa fortune ne fait que s’améliorer car le géant des paiements a évidemment une plus grande capacité à faire pression pour une réglementation bancaire ouverte aux États-Unis ou à exercer une influence directe sur les institutions financières.

Quelle que soit l’approche adoptée, l’accord de 5,3 milliards de dollars pour Plaid fournit non seulement la validation des fintech, mais suggère également qu’en fin de compte, les fintech les plus performantes sont plus susceptibles de se retrouver entre les mains de puissances financières bien établies que l’inverse.