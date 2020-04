Vision 1789, une hypercar “ essence ” pour le Garage 56 au Mans 2023

L’histoire des succès et des échecs autour de Garage 56 des 24 Heures du Mans ces dernières années aura un nouveau chapitre. En fait, La startup française Vision Automobiles Paris veut concourir en 2023 au Mans avec une hypercar propulsée par du biométhane liquide. L’utilisation de ce carburant issu de la décomposition des déchets organiques pour alimenter le terme moteur de ce prototype place ce projet dans une position lui permettant de rivaliser grâce à cette initiative. Cependant, Le Mans Garage 56 est destiné aux projets qui offrent un développement ou une technologie innovante en dehors des réglementations techniques en vigueur.

La Vision 1789 est un prototype développé par Vision Automobiles Paris avec le soutien d’un grand nombre de partenaires et d’entreprises de toute la France, dont le département R&D de Welter Racing, structure avec une grande expérience au Mans. Les noms propres derrière ce projet sont Thomas Castex et Florian GravouilTous deux dans le but d’exposer ce prototype Vision 1789 aux 24 Heures du Mans 2023 en vue de la commercialisation d’une version street. La version compétition et cette éventuelle variante de rue utiliseront du biométhane, bien que le modèle de production soit avec du biométhane à l’état gazeux.

Les données sur le prototype sont minimes, au-delà de l’utilisation du biométhane liquide comme source d’énergie. Bien que 70% de la conception du châssis de la Vision 1789 ait été réalisée par Faster Racing, il reste encore un grand nombre de détails à définir par les différents partenaires du projet, comme c’est le cas pour le moteur. Les responsables du projet Ils n’ont pas encore décidé d’utiliser un V6 ou un V8 biturbo, bien que ce moteur sera toujours associé à un composant électrique également à définir. En tout cas, l’objectif est que le groupe motopropulseur hybride Vision 1789 fournisse environ 1 000 ch.