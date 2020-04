Visitez les principaux musées automobiles du monde sans quitter la maison

L’épidémie de coronavirus, qui affecte une grande partie de notre planète, a fait qu’au Mexique et dans de nombreux autres pays, nous sommes enfermés chez nous pour réduire tout risque de contagion.

Et, comme pour l’instant il n’y a aucun espoir que nous puissions faire des plans pour quitter la maison et nous amuser comme avant, à Attraction nous avons fait une liste de plusieurs musées automobiles pour faire un peu de tourisme virtuel, via Google Maps, et avec le thème que nous aimons le plus: les voitures, alors profitez-en.

MUSÉE MAZDA

https://www.google.com/maps/@34.3601337,132.4830607,0a,112.6y,255.88h.72.09t/data=!3m4!1e1!3m2!1sYyMB-Bmv39bwFDsz-6uxzA!2e0?source=apiv3

Situé à côté du siège de Mazda à Hiroshima, au Japon, se trouve le musée de l’entreprise, dont la collection peut être visitée virtuellement, et où vous pouvez tout voir, des voitures des origines de la marque aux modèles modernes de rue ou course, et même une exposition avec certains des moteurs les plus intéressants de la maison japonaise.

MUSÉE MERCEDES-BENZ

https://www.google.com/maps/@48.7884507,9.2336903,0a,112.6y,337.85h.93.24t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipNE9Owvs857XKAt0nwZnv25OrSKR1jRwFXK7FS

Sans aucun doute, le musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne, est l’une des collections de véhicules les plus impressionnantes au monde et mérite certainement une visite dans la vie. Il a, par exemple, ce qui est considéré comme la première voiture de l’histoire, la Benz Patent-Motorwagen, et vous pouvez faire un tour chronologique. Google Maps permet une visite dans différents domaines, avec des voitures de série, des voitures de course ou des prototypes.

MUSÉE HONDA

https://www.google.com/maps/@36.5266398,140.2267345,0a,112.6y,157.31h,100.27t/data=!3m4!1e1!3m2!1sKQ5F_Se450-RwnOXDz7IoA!2e0?source=apiv3

Le Honda Collection Hall à Motegi, au Japon, abrite tout ce qui porte le sceau Honda et nous ne parlons pas seulement des voitures, des vélos ou des modèles, aux moteurs, aux robots, y compris Asimo et tout ce qui porte le nom de l’entreprise. japonaise. Visiter Google Maps vous permet de voir tous les recoins de cette galerie et de consulter son historique.

MUSÉE NATIONAL DE LA CORVETTE

https://www.google.com/maps/@37.0042894,-86.3753967,0a.96.6y.143.99h.95.53t/data=!3m4!1e1!3m2!1sw5jrv-Gk33ecSYGmqCEVcQ!2e0?source=apiv3

Situé à Bowling Green, Kentucky, c’est un musée situé juste à côté de l’usine où la Chevrolet Corvette est produite. Ouverte au début des années 90, elle est devenue célèbre en 2014 lorsqu’un gouffre a avalé plusieurs voitures, qui sont d’ailleurs désormais également exposées dans la collection, comme elles l’étaient après le malheureux incident.

MUSÉE LAMBORGHINI

https://www.google.com/maps/@44.6592025,11.1258512,0a,87.2y,271.28h,88.95t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipP2HS-uZ4OnsAukGSxPnvg3FxjLskIEcJ_SO9fw!2e3

Ce musée, situé en Italie, vous permet de jeter un œil aux modèles Lamborghini classiques tels que la Miura ou la Rapière. Logiquement, le musée Sant’Agata Bolognese est la collection la plus impressionnante de modèles de la signature du taureau et peut être entièrement explorée sur Google Maps.

MUSÉE DE TOYOTA

https://www.google.com/maps/place/Toyota+Automobile+Museum/@35.1738028,137.0577195,2a.75y,245.36h.85.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCg65PSwqmGYcHfWv8FtY8g!2 8i6656! 4m5! 3m4! 1s0x600365d5febfffff: 0xe9a67a4f96500fd8! 8m2! 3d35.1727302! 4d137.0580885

La collection la plus impressionnante de Toyota se trouve au musée de la marque à Nagakute, au Japon, où passé et présent vont de pair. Divisée en zones, Google Maps vous permet de parcourir pratiquement toute l’histoire de l’entreprise, du modèle AA de 1936 à toute alternative moderne, comme l’hydrogène Mirai.

MUSÉE PORSCHE

https://www.google.com/maps/@48.8342846,9.1524147,0a,112.6y,88.27h,82.55t/data=!3m4!1e1!3m2!1sgEOuDpBkUtkRBY6oBHc_EQ!2e0?source=apiv3

La ville de Stuttgart, en Allemagne, est l’un de ces endroits où il y a plusieurs endroits à ne pas manquer lors de la visite d’un vrai fan. Le musée Porsche est l’un d’eux, également situé juste à côté de l’usine de la marque, et possède une impressionnante collection de voitures, de rue et de course, en plus de prototypes et d’autres voitures uniques.

MUSÉE VOLVO

https://www.google.com/maps/@57.6948426,11.8196528,0a,82.2y,166.14h.75.48t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipPA3PBeyC5uLWXcF1iq3EkqKqLSOkrnQcT4PW

L’un des avantages de la visite du musée Volvo de Göteborg, en Suède, via Google Maps, est qu’à cette période de l’année, vous vous épargnerez du froid. Bien qu’il n’y ait pas de visite complète disponible, il existe de nombreuses chambres qui offrent une vue à 360 degrés, afin que vous puissiez découvrir de nombreuses voitures exposées.

