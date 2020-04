Visitez l’usine Audi à Ingolstadt dans le confort de votre maison à ces dates et heures

Malgré la pandémie de coronavirus et l’arrêt temporaire de la production, les clients et les fans d’Audi peuvent découvrir les systèmes de production de haute technologie de la marque à quatre anneaux grâce à l’expertise des visites en ligne AudiStream.

L’usine d’Ingolstadt ouvre virtuellement ses portes: les personnes intéressées peuvent réserver une visite interactive interactive en ligne sur www.audi.stream et s’immerger dans le monde d’Audi depuis l’écran.

En raison de la pandémie de coronavirus, il n’y aura pas de visite à l’usine Audi d’Ingolstadt jusqu’à nouvel ordre. Pour tous ceux qui souhaitent découvrir le processus de production d’un véhicule Audi, la marque aux quatre anneaux propose une alternative en ligne via AudiStream.

Cette plateforme vous permet de participer à une visite virtuelle de l’usine d’Ingolstadt depuis chez vous, via l’écran d’ordinateur ou un appareil mobile. Des guides spécialement préparés racontent la visite en ligne d’un studio, expliquant les différents processus.

Grâce à l’utilisation de séquences vidéo, les participants découvriront comment une Audi est fabriquée, dès les premiers pas de son

Production en interne de presses jusqu’aux derniers travaux réalisés manuellement lors du montage final. Entre autres choses, vous pouvez voir les processus dans la ligne de carrosserie de l’Audi A3 et la chaîne de montage de l’Audi A4. De plus, les guides présenteront les points forts techniques du monde d’Audi et répondront aux questions en dialogue constant avec les participants.

Grâce aux connaissances acquises lors de leurs nombreuses visites à l’usine Audi d’Ingolstadt, les guides de ces visites virtuelles détermineront l’itinéraire pour la diffusion en direct d’environ 20 minutes en fonction des intérêts individuels des participants internationaux. Les utilisateurs peuvent choisir l’itinéraire souhaité et l’heure de la visite, en

Anglais ou allemand, via le site Internet: www.audi.stream.

En entrant, ils doivent cliquer sur le calendrier pour sélectionner la diffusion en direct qu’ils souhaitent et la façon dont ils souhaitent communiquer, en direct & amp; parler vous permettra de voir et d’entendre la visite en direct et la possibilité de parler au guide; vivre & amp; Le chat vous permettra de voir et d’entendre la visite en direct tout en diffusant vos questions via le chat. Une fois les options ci-dessus sélectionnées, vous devez vous inscrire sur le site pour recevoir la confirmation de la visite.

Les horaires du Mexique disponibles ce mois-ci pour les visites seront le mercredi 15 avril à 04h00. – 10 h 30, jeudi 16 avril, 6 h 00 – 12 h 30, mercredi 22 avril, 8 h 30 – 14 h 00 et mercredi 29 avril, 6 h 00 – 12 h 30

.