Vitalik Buterin nous montre l’avenir d’Ethereum

Ethereum, à l’époque, a révolutionné le cryptoverse, principalement avec l’arrivée des Smart Contracts. Mais depuis lors, les innovations et les mises à jour de l’ETH sont arrivées très lentement. Cependant, aujourd’hui, le co-créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, nous montre la feuille de route qui nous mènera vers l’avenir de la deuxième crypto et blockchain la plus importante de toutes.

Depuis plus d’un an, nous attendons les mises à jour du réseau Ethereum Blockchain. La première consiste à réduire l’efficacité des matériels d’exploitation minière spécialisés ou ASIC. Et le second, qu’il implémente enfin la nouvelle méthode de validation des transactions appelée Proof of Stake (PoS).

Mais les choses au sein des développeurs ETH de la Fondation Ethereum, dirigée par Vitalik Buterin, semblent évoluer extrêmement lentement. Du moins, pas comme votre écosystème de cryptographie en a besoin.

Cela a généré qu’un grand nombre de développeurs, de mineurs et d’investisseurs ont migré vers de nouveaux projets qui ne présentent pas ces problèmes. Les favoris de ces migrants sont Tron (TRX) et EOS.

Vitalik Buterin connaît très bien ces problèmes, quelques mouvements et très lentement, en plus de la pression incroyable qui s’exerce sur la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde pour s’adapter aux besoins croissants du présent.

C’est pourquoi le co-fondateur d’ETH et développeur principal actuel, a publié sur ses réseaux sociaux une feuille de route qui nous montre, selon sa vision, à quoi ressemblera l’avenir d’Ethereum.

L’avenir de l’ETH en photo

Comme on le sait, nous sommes actuellement dans la première phase du développement d’Ethereum (ETH 1.0). Même d’autres experts l’ont mis en 1.5.

Voici ma vision approximative de ce à quoi pourraient ressembler les 5 à 10 prochaines années d’eth2 et au-delà.

La feuille de route ci-dessous reflète mes propres opinions, d’autres (y compris les futures versions de moi) peuvent avoir des perspectives différentes! Les détails peuvent bien sûr changer à mesure que nous découvrons de nouvelles informations ou de nouvelles technologies. pic.twitter.com/wynMVC04Ag

– vitalik.eth (@VitalikButerin) 18 mars 2020

La phase ETH 2.0 commencerait par la migration de Proof of Work (PoW) vers PoS. Mais, en plus de cela, que réserve l’avenir pour le deuxième crypto le plus important?

Feuille de route publiée sur Twitter @vitalikbuterin.

Sur la photo suivante, nous pouvons voir comment 5 œuvres parallèles sont actuellement en cours de développement, à savoir:

ETH 1 (tous les travaux sont nécessaires pour faire fonctionner le réseau actuellement) ETH 1 Étude sur l’apatridie comment joindre et mettre en œuvre ETH 1 et ETH 2 en parallèle Préparation de la phase 0 (tôt ou tard, conduira à la mise en œuvre de PoS sur PoW) .Découvrez comment se déroulera la phase 2 (il y a déjà plusieurs avancées sur ce point).

L’important dans tout cela, c’est que les 5 points devront être respectés en même temps pour atteindre les terres promises.

Nous pouvons remarquer que les points 1, 2, 3 et 4 convergent au point de rejoindre ETH 1 et ETH 2. À ce stade, enfin, l’écosystème Ethereum sera en mesure de dire au revoir à la méthode de consensus PoW qui a causé tant de maux de tête .

Enfin, le point 5 rejoint les autres en même temps que se crée la phase 3. Cette phase, selon l’image de Vitalik Buterin, consiste en ce que la base principale sur laquelle le projet a été fondé peut être suspendue. et ne fonctionne que sur ETH 2.0 ou ETH 1.5 à défaut.

Mordre plus que vous ne pouvez avaler?

Bien que les idées contenues dans la photo semblent spectaculaires, la vérité est que même la première étape n’a pas été franchie et les problèmes à l’ETH sont déjà insupportables.

La Fondation Ethereum ne mord-elle pas plus qu’elle ne peut avaler? Ils se concentrent sur tellement de choses qu’ils n’ont pas progressé assez vite pour suivre leurs concurrents. Que pensent nos lecteurs de l’avenir d’Ethereum?

