Vitalik Buterin: pièces numériques privées

Si nous revenons à temps à la mi-2019, nous pouvons nous souvenir d’un débat qui a marqué un changement dans le marché de la cryptographie et dans le monde. Nous nous référons à la controverse qui a provoqué Facebook avec la Balance, générant de multiples discussions à travers le monde.

Même à ce moment est venu l’influence de la Balance que les banques centrales du monde entier ont décidé de lancer leurs monnaies numériques, à savoir la CBDC. Aujourd’hui Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum, a ramené le problème, soutenant la monnaies numériques privées.

Quel est le débat?

Tout d’abord, comme c’est une question dont nous avons discuté il y a des mois, il est bon de se rappeler les principaux fondements de la discussion sur les monnaies privées et publiques. De cette façon, nous pouvons confortablement comprendre l’opinion de Vitalik Buterin.

Lorsqu’ils ont annoncé le projet Libra, la discussion est née si les entreprises privées peuvent et devraient posséder des pièces. La raison pour laquelle le bruit a été fait concernant la question était due à la gestion de l’information, craignant que les entreprises aient beaucoup de pouvoir.

Ceux qui craignaient principalement à ce sujet étaient ceux du secteur opposé, qui ont même interrogé à plusieurs reprises Facebook et Buterin lui-même, à savoir les gouvernements.

Au final, les administrations des pays sont la représentation maximale du secteur public, représentant en théorie les intérêts des citoyens, assurant leur sécurité.

Par conséquent, à partir de cette discussion, une proposition est née pour concurrencer les monnaies numériques privées, à savoir la monnaie numérique de la banque centrale, ou mieux connue, la CBDC. À plusieurs reprises, nous avons exposé à ce sujet, à la disposition de vos lecteurs.

Vitalik Buterin

Une fois que le sujet dont nous allons discuter est connu, nous pouvons observer les commentaires de Buterin sur les monnaies numériques privées, soulignant qu’il fait de la décentralisation un élément fondamental.

Buterin a discuté avec le podcast Block TV le 4 mars de sa position concernant les monnaies numériques, en particulier le pouvoir de la décentralisation même sans Blockchain.

Il a déclaré que la numérisation est inévitable et que les monnaies numériques décentralisées seraient plus favorables à beaucoup que les CBDC contrôlées par l’État.

Buterin a déclaré qu’il existe trois types existants de monnaies numériques souveraines, d’entreprise et décentralisées. En outre, il a souligné les défis auxquels sont confrontées les CBDC:

«Le principal défi avec la banque centrale et même avec la devise des entreprises est essentiellement la concentration du pouvoir, du stockage ou de la collecte de données: qu’elle dépend des intermédiaires potentiellement centraux qui peuvent exercer un contrôle très fin sur qui a la capacité de participer à ces systèmes et qui ne peut pas. “

Vitalik prévoit que la future monnaie la plus attractive sera décentralisée et privée, car elle serait plus résistante aux «points d’étranglement centralisés». Il a ajouté que:

«Nous avons vu de nombreuses situations dans lesquelles même des choses parfaitement légales finissent par être restreintes parce que celui qui gère les points d’étranglement centralisés veut simplement exclure une certaine catégorie d’utilisateurs et je pense que ce sont les raisons pour lesquelles les gens continueront d’être intéressés par la décentralisation monnaie entièrement numérique ».

La réflexion

Par conséquent, d’après les commentaires de Vitalik Buterin, nous pouvons voir qu’il propose la solution à la discussion de l’année dernière. Même si la Blockchain n’est pas utilisée, la décentralisation des monnaies numériques est la clé de l’avenir.

