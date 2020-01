Vivez en sécurité, le numéro de janvier de Wall Street Italie

En 1969, le professeur Philip Zimbardo de l’Université de Stanford a mené une expérience en psychologie sociale. Il a pris deux voitures identiques et les a laissées dans la rue à deux endroits très différents: l’un dans le Bronx, la zone dégradée de New York et l’autre à Palo Alto, une région riche de Californie. En quelques heures, la voiture du Bronx a été saccagée et détruite. La voiture restée à Palo Alto est cependant restée intacte.

Facile de sauter aux conclusions et d’attribuer la mauvaise fin de la première voiture à la pauvreté du quartier, mais l’expérience n’était pas terminée. Lorsque, après une semaine, la voiture de Palo Alto était toujours indemne, les chercheurs ont décidé de briser un verre. Le résultat a changé. Les vols et le vandalisme ont réduit le véhicule en épave. Comme dans le Bronx.

Pourquoi le verre brisé dans une voiture abandonnée dans un quartier calme déclenche-t-il un procès pénal? Ce n’est pas la pauvreté, mais le comportement humain. Tant que nous prenons soin de nos affaires, nous-mêmes, jusqu’à ce que nous nous rasions tous les matins (hommes) ou que nous nous maquillions avant de sortir (femmes), tant que nous continuons à bien nous habiller tous les jours, tant que nous le faisons, nous nous sentirons toujours en place avec nous-mêmes.

Et ainsi notre vie sera toujours pleine de projets, de l’envie de faire, de construire. Un verre brisé dans une voiture abandonnée véhicule le désintérêt et l’absence de règles, il en va de même pour nous, passant du port d’une chemise propre et repassée tous les jours à celui de la veille. D’autres expériences ont montré que si, après avoir été brisé, le verre d’une fenêtre de bâtiment n’est pas réparé, tous les autres seront bientôt brisés.

Si une communauté montre des signes de détérioration et que cela ne semble intéresser personne, la criminalité va bientôt se développer. Le manque d’éducation et de formation de la culture sociale génère un pays avec des “fenêtres cassées”, le manque de soins pour nous-mêmes, d’attention à nous-mêmes, nous rendra de plus en plus semblable à la carcasse d’une voiture abandonnée, à la ruine de un bâtiment fantomatique. Nous sommes et serons ce que nous choisissons et choisissons d’être. C’est pourquoi nous prenons soin de nous.

Cette prémisse introduit le rôle de politiques de protection nécessaire d’avoir un avenir plus pacifique sans être exposé à des risques potentiels inexprimés. C’est précisément le thème sous-jacent abordé dans le numéro de janvier du magazine Wall Street Italia.

Sur la couverture

Entre sécuriser et investir, l’obligation est plus proche que vous ne le pensez. En accumulant des stocks d’argent sur le compte courant, les Italiens risquent de perdre deux fois. Ne pas couvrir les dépenses liées à d’éventuels événements négatifs, généralement importants, et ne pas faire fonctionner cet argent. Ce sont deux façons d’envisager l’avenir. Mais les Italiens semblent être myopes sur ce front. Un avenir auquel il ressemble BlackRock qui en 2020 fête ses vingt ans depuis son arrivée en Italie. La couverture du mensuel est dédiée au géant de la gestion d’actifs.

Le dossier du mois

Le monde de l’assurance est dédié à Dossier “Safe living” où les problèmes liés à la sous-assurance chronique des Italiens ont été abordés.

Parmi les invités du dossier «Safe living» Paolo Legrenzi, professeur émérite de psychologie à l’Université Ca ‘Foscari de Florence, qu’il expose aux lecteurs les trois paradoxes des Italiens (assurance, sécurité et prévention) incapables de traduire leur proverbiale prudence (ou peur?) en actions qui protègent leurs vulnérabilités.

Un autre illustre professeur de l’esprit, le psychiatre Paolo Crepet, parle de la relation psychologique des Italiens avec le risque et la perception qu’ils ont sur cette question, souvent faux également en raison de modèles de communication incorrects.

Avec le professeur Enrico Giovannini nous avons essayé de dessiner l’avenir de l’Italie qui doit tenir compte des aspects démographiques et du capital humain des personnes qui vivent dans notre pays.