Vlad Zamfir: contre l’immuabilité dans la gouvernance d’Ethereum

Immuable se dit de ce qui ne change pas ou qui résiste aux efforts extérieurs de modification. L’immuabilité a été constamment présentée et appréciée comme une qualité de certains réseaux de chaînes de blocs pour être une garantie de prévisibilité, ainsi que la confiance dans l’intégrité des informations enregistrées, en particulier en termes de transactions. Mais Vlad Zamfir, développeur et chercheur à la Fondation Ethereum, il n’est pas entièrement d’accord pour dire que l’immuabilité est un bien en soi.

Cela ne fait pas partie de la nature de la technologie. C’est comme un accord social ou une doctrine que les gens apprennent lorsqu’ils sont éduqués sur la technologie, et cela dit que lorsque les gens ont un différend sur le protocole, lorsqu’ils ont des conflits autour des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain, ils ne devraient pas changer de protocole comme résultat de ce conflit. Vous ne devez pas modifier le protocole pour des raisons morales, politiques ou juridiques. Le protocole doit être immuable, ce qui signifie que le code du protocole est un mélange final, une approche sur les litiges, et les seuls litiges vraiment autorisés sont les litiges techniques qui modifient le protocole pour la maintenance. Vous savez, des changements minimes pour des raisons techniques.

Vlad Zamfir

La plainte de Zamfir contre l’immuabilité n’est pas récente. Depuis le hack du DAO de Slock.it, en 2016, il a été l’un des promoteurs de la réalisation du hard fork qui a conduit à la séparation d’Ethereum contre ceux qui pensent que “le code est loi”, c’est-à-dire , Ethereum Classic.

L’immuabilité est généralement défendue comme cette propriété qu’un réseau de chaînes de blocs tend à utiliser lorsque l’enregistrement de ses transactions est réparti entre plusieurs nœuds, ce qui diminue la probabilité qu’une attaque puisse inverser, effacer ou réécrire l’historique des informations validées et indexé, avec son horodatage, sur le livre comptable partagé par les membres du réseau.

Mais, selon Vlad Zamfir, une partie de cette attente d’assurer l’intégrité des informations enregistrées s’est glissée dans le développement du protocole, implantant l’idée que les changements dans le fonctionnement du réseau devraient être minimisés, ce que laisse sans solution pratique les différends qui peuvent survenir concernant le protocole.

La réponse aujourd’hui est comme une minimisation radicale de la gouvernance, qui je pense est vendue comme un moyen de minimiser le tiers de confiance sur la blockchain, et c’est plus une question d’évolutivité sociale. L’idée est qu’il n’est pas possible de prendre ces décisions d’une manière à laquelle les gens ont confiance, et donc il vaut mieux que nous ne les prenions pas du tout pour que les gens puissent avoir confiance. C’est comme la grande image de la technologie de crypto et de blockchain, alors que je n’y crois pas vraiment. Je pense que cela est profondément contestable car je pense qu’il est impossible de prévoir tous les conflits et différends et il est impossible de dire aujourd’hui ou il y a quelques années qu’il convient de minimiser les décisions qui peuvent être prises.

Participation et gouvernance

Vlad Zamfir, dont les travaux techniques au cours des cinq dernières années se sont principalement concentrés sur les stratégies d’évolutivité pour la transition vers Ethereum 2.0, tels que Casper et Sharding, s’est également immergé dans une perspective plus théorique dans le monde de la gouvernance de la blockchain. .

De son point de vue, «de nombreux participants et participants potentiels à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace blockchains ne participent pas à la gouvernance» en raison d’un manque de compréhension des résultats possibles de la gouvernance, de la façon dont ces décisions les affectent et comment ils peuvent participer efficacement. . Pour cette raison, il favorise la participation active des utilisateurs et l’ouverture des processus de prise de décision afin que ceux qui sont impliqués dans les changements puissent exprimer leurs opinions lors des débats.

Somme toute, interrogé sur la gouvernance actuelle d’Ethereum, il déclare que c’est «hautement technocratique et basé sur une règle d’immuabilité», Être loin du stade qui semblerait idéal.

La seule chose qui est vraiment autorisée dans la gouvernance d’Ethereum aujourd’hui est la maintenance et le développement technique. C’est donc fondamentalement technocratique et conservateur, le genre qui maintient le système existant. Mais en même temps, tout le monde sait que le système actuel n’est pas durable, alors nous parlons de passer aux mises à jour, vous savez? preuve de participation et de fragmentation, attendue depuis longtemps.

Vlad Zamfir

Le passage à Ethereum 2.0, initialement appelé dans sa phase de développement Serenity map, est en discussion depuis au moins octobre 2018. Cependant, lors de la troisième édition de la Ethereum Community Conference, il était connu que la transition se poursuivait très loin, et que les investigations sont encore dans un état très germinal. Récemment, Vitalik Buterin lui-même a partagé son point de vue sur la question, établissant un horizon temporel compris entre cinq et dix ans pour la transition:

Voici ma vision approximative de ce à quoi pourraient ressembler les 5 à 10 prochaines années d’eth2 et au-delà.

La feuille de route ci-dessous reflète mes propres opinions, d’autres (y compris les futures versions de moi) peuvent avoir des perspectives différentes! Les détails peuvent bien sûr changer à mesure que nous découvrons de nouvelles informations ou de nouvelles technologies. pic.twitter.com/wynMVC04Ag

– vitalik.eth (@VitalikButerin) 18 mars 2020

Avec tout, Zamfir insiste sur la nécessité de migrer vers un modèle de preuve de participation, garantissant qu’il s’agit d’un mécanisme plus sûr que la preuve de travail, malgré les risques qu’il admet pour la transition:

(Avec une preuve de participation) vous avez un but et vous pouvez avoir un équilibre pour suivre le protocole. Dans la preuve de travail, il n’y a pas d’équilibre pour suivre le protocole d’exploitation minière égoïste et d’autres stratégies qui dévient la rationalité du protocole. Dans le test de participation, il est possible d’avoir un marché équilibré pour suivre le protocole et c’est important pour des raisons de sécurité. Je pense qu’au moins pour la sécurité, nous devrions passer au test de participation. Mais vous avez également posé des questions sur la transition vers Ethereum 2. La partie de la transition qui me fait le plus peur est la partie où Ethereum 1 devient la fragmentation d’Ethereum 2, c’est évidemment la partie terrifiante.

Vlad Zamfir

Concernant la possibilité de mettre en place un système ploutocratique à Ethereum, où simplement ceux qui ont plus d’argent en participation auront plus de contrôle sur le réseau, Zamfir n’était pas si inquiet:

Le test de participation est un peu différent, car le test de participation ne concerne que l’ordre des blocs et le contenu des blocs, il ne s’agit pas des règles de validité ou de la gouvernance du protocole. La preuve de participation est comme un marché entre utilisateurs et validateurs, ou prestataires de services dans ce protocole, il ne s’agit pas de la gouvernance du protocole en tant que tel. Ainsi, le pouvoir de ce vote, ce que vous appelez le vote, est minimisé par le protocole afin de protéger autant que possible les utilisateurs des utilisateurs validés.

Vlad Zamfir

Le débat sur le mécanisme de consensus le plus sûr, que le PoW ou le PoS ne semble pas avoir de réponse définitive. Bien que, comme le démontre Zamfir, un système basé sur PoS réduit les barrières à l’entrée pour participer à l’exploration de réseau en n’ayant pas à acheter d’équipement spécialisé pour lui, cette même réduction pourrait le rendre plus vulnérable aux attaques, d’autre part. Par exemple, dans le cas supposé où un gouvernement veut attaquer le réseau, il pourrait imprimer suffisamment d’argent pour prendre le contrôle de la chaîne s’il fonctionne avec PoS; Mais si vous travaillez avec PoW, il n’y a pas assez de puces en stock disponibles à l’achat pour qu’une seule entité attaque un réseau, tel que Bitcoin, augmentant ainsi sa sécurité en raison de pénuries techniques.

Cependant, la transition d’Ethereum vers PoS, bien qu’encore éloignée, semble être une décision immuable dans ce réseau qui n’a jusqu’à présent pas soulevé trop de litiges, peut-être en raison de la structure actuelle de gouvernance d’Ethereum, fortement axée sur le pouvoir. les décideurs, comme l’a admis Vlad Zamfir.

La première chose que je vois qui est plus facile à améliorer est que les utilisateurs prennent plus de décisions de protocole et ont plus de pouvoir disponible pour la configuration de protocole, de sorte que les développeurs n’aient pas le monopole naturel de la gouvernance. Actuellement, ils gouvernent le protocole et ont beaucoup de pouvoir en matière de gouvernance. Je pense que les développeurs pourraient mettre un peu de ce pouvoir à la disposition d’autres personnes. Et c’est assez naturel parce que les développeurs sont vraiment une petite partie de la communauté, une très petite partie de l’écosystème, et ils ont beaucoup de pouvoir qui est fondamentalement non supervisé, et ils pourraient, au moins une partie de ce pouvoir, le rendre disponible pour les autres.

Vlad Zamfir

Mais à l’heure actuelle, il existe de grands obstacles techniques à la supervision et à la participation de personnes sans connaissances en développement dans les décisions de gouvernance, étant donné que les discussions peuvent être concentrées sur des questions difficiles à comprendre pour les profanes. Pour cette raison, Vlad Zamfir envisage un avenir dans lequel la participation sera plus conviviale.

Fondamentalement, l’idée serait d’avoir un panneau de configuration, une expérience utilisateur avec des boutons et des sélecteurs où, vous savez, si vous avez la même configuration que d’autres à un moment donné, ils peuvent être synchronisés et que tout le monde peut changer la configuration ensemble dans une expérience de utilisateur qui est quelque chose d’acceptable pour les gens. L’idée est donc d’avoir un panneau de configuration, une expérience utilisateur où vous pouvez ouvrir une interface utilisateur à configurer et c’est là que vous feriez ces choix.

Vlad Zamfir