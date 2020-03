Vodafone offre 10 gigaoctets supplémentaires à ses clients prépayés

Vodafone a annoncé qu’il propose à ses clients avec des forfaits prépayés un supplément de 10 Go à chaque renouvellement de son quota tarifaire, une mesure qui fait partie de l’engagement de l’opérateur à la connectivité de tous ses utilisateurs pendant la crise générée par l’éclosion de coronavirus.

Dans un communiqué, l’entreprise signale que cette promotion est gratuite et est activée automatiquement. Ainsi, il explique que les clients n’ont qu’à renouveler leur tarif et, à chaque renouvellement, ils recevront 10 concerts supplémentaires, non cumulables et valables 28 jours.

La société précise que cette promotion s’applique à tous les tarifs prépayés pour Vodafone yu (Yuser, Super Yuser et Mega Yuser), Vodafone Básica, Mi País et Vodafone Traveler.

Depuis le début de cette crise avec le Covid-19, Vodafone a annoncé une série de mesures pour accompagner ses clients pendant cette période, telles que l’incorporation gratuite de 23 chaînes de divertissement, de films, de documentaires et de contenus pour enfants dans son service Vodafone TV.

En outre, il offre également des données illimitées sans frais aux professionnels, indépendants, petites et moyennes entreprises, “précisément les segments qui ont le moins d’infrastructures technologiques”, afin de s’assurer qu’ils ont la capacité d’exercer leur activité dans la mobilité et de promouvoir le télétravail s’ils ils jugent nécessaire.

La semaine précédente, le gouvernement a inclus la suspension de la portabilité, à la fois dans la téléphonie mobile et fixe, dans le décret-loi de mesures urgentes pour lutter contre le coronavirus, de sorte que tant que l’état d’alarme dure, le déplacement de des citoyens aux établissements de l’entreprise et des installateurs au domicile des clients.

Cette mesure a été durement contestée par des opérateurs alternatifs, comme Parlem, qui l’a qualifié de «mouvement oligopole», et par des associations de consommateurs, comme Facua, qui a appelé le gouvernement à interdire aux entreprises d’augmenter les prix, pour les empêcher de les opérateurs profitent du manque de concurrence.

Selon le décret gouvernemental, “tant que l’état d’alarme est en vigueur, toutes les opérations de portabilité des numéros fixes et mobiles qui ne sont pas en cours seront suspendues, sauf dans des cas exceptionnels de force majeure”.

