Voici à quel point vous devriez donner un pourboire aux chauffeurs-livreurs en ce moment – .

Les gens comptent plus que jamais sur les chauffeurs-livreurs pour des services comme DoorDash, UberEats et Grubhub pendant la pandémie de coronavirus, alors que la plupart d’entre nous sont confinés chez eux.

Ces chauffeurs obtiennent des revenus supplémentaires, mais ils mettent également leur santé en danger en étant plus présents auprès du public – souvent, en obtenant le même niveau de conseils qu’ils le faisaient avant la crise.

Voici un guide approximatif pour savoir combien vous devriez envisager de pourboire en ce moment, pendant la durée de la crise des coronavirus.

Beaucoup d’entre nous à travers le pays sont sous ordonnance de séjour à domicile grâce à la pandémie de coronavirus depuis environ un mois maintenant, ce qui signifie, entre autres, de compter sur les chauffeurs-livreurs comme jamais auparavant. Les pilotes de services comme DoorDash et UberEats ainsi que d’autres services non-restauration comme Instacart sont plus demandés que jamais – et, grâce à leur activité accrue, ils entrent également en contact avec plus de clients qu’auparavant et mettent potentiellement leur santé en plus grand danger.

Souvent, pour le même niveau de pourboires qu’ils faisaient avant même le début de la crise. Ce qui soulève la question: combien devriez-vous donner des pourboires aux chauffeurs-livreurs dès maintenant? (Indice, plus que ce que vous aviez prévu auparavant.)

Un chauffeur de DoorDash dans la région de Boston que le Huffington Post a identifié comme «Steve» l’a présenté au journal en ligne comme ceci: «Si quelqu’un vous disait que la structure du modèle de rémunération resterait essentiellement la même pendant une pandémie virale, compléteriez-vous un 5 $ l’ordre, sachant que vous courez le risque d’attraper le virus en travaillant et de ramener le virus à la maison à votre partenaire après avoir travaillé? ” La plupart du temps, il voit toujours les mêmes pourboires de 2 à 4 dollars – de la part des clients qui prennent la peine de donner un pourboire.

Les experts en étiquette interrogés par le point de vente ont souligné que ces montants sont probablement corrects pendant les périodes plus normales, lorsque l’on s’attend généralement à ce que les clients basculent entre 10% et 20% sur une commande de livraison de nourriture. Pendant ce temps, Quentin Fottrell – l’éditeur de finances personnelles de MarketWatch – pense que vous devriez passer ce temps à ajouter au moins 5% de plus à votre pourcentage de pourboire normal.

“Pour certaines personnes, 25% serait vraiment élevé”, a déclaré l’expert en étiquette Diane Gottsman au HuffPo. «Mais dans certaines circonstances, laisser un pourboire de 20 $ sur une commande de 10 $ en vaudrait la peine, car cela évite à quelqu’un de devoir acheter des produits d’épicerie ou de prendre une commande à emporter dans une camionnette en bordure de rue.»

Autres choses que vous pouvez faire: pour les restaurants indépendants, UberEats renonce aux frais de livraison qui sont répercutés sur les clients pendant la crise du coronavirus, vous pouvez donc profiter de ces économies et les remettre au chauffeur sous la forme d’un pourboire plus élevé.

Si vous avez été licencié comme des millions de personnes aux États-Unis et que vous rencontrez des difficultés financières en ce moment, vous pouvez également attribuer une note élevée au conducteur dans l’application que vous utilisez, ainsi que laisser un avis élogieux pour le restaurant là-bas ou sous Google. référencement. Tout cela pour dire que c’est un moment particulièrement stressant pour les chauffeurs-livreurs et les employés de concerts connexes en ce moment, et un peu de gratitude supplémentaire de la part des clients va un long chemin – sans oublier d’être bien mérité.

