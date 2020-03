Voici à quoi ressemblent les routes pendant la phase 2 de COVID-19

Federal Roads and Bridges a indiqué qu’à compter du 20 mars, conformément aux dispositions du ministère des Communications et des Transports, du ministère de la Santé et de la présidence de la République, elle mettrait en œuvre certaines mesures afin de limiter la propagation. et la contagion de CIVID-19.

Ils ont essayé de demander au personnel d’exploitation de ses 133 centres de collecte de se laver fréquemment les mains; utiliser un gel à base d’alcool à 70%; ainsi que l’angle interne du coude lors de la toux ou des éternuements; qu’ils ne se touchent pas le visage avec les mains sales et qu’ils nettoient fréquemment les surfaces et les objets d’usage courant.

Ils leur auraient également fourni des gants en latex, chlore et gel antibactérien. Cependant, au cours de la visite que nous avons effectuée à travers les places de collecte situées à l’entrée de l’autoroute Mexico-Cuernavaca et dans lesquelles il se trouve dans la ville de Tres Marías, nous avons remarqué que pratiquement personne ne portait de gants ou tout type de masque facial.

Capufe assure avoir donné les recommandations suivantes:

Le personnel qui peut être vulnérable ou présenter des symptômes tels que fièvre, maux de tête ou écoulement nasal ne se présente pas au travail. l Il est recommandé aux utilisateurs d’utiliser le paiement électronique avec TAG, pour éviter de payer en espèces et par contact humain.

Si au cours de leur voyage, les voyageurs souffrent d’une éventualité, ils recevront une assistance médicale gratuite, qui

De même, aucun des travailleurs du SCT qui ont effectué des réparations sur la route fédérale qui vous emmène de Huitzilac à Mexico n’a utilisé un type de protection sanitaire ou la très mentionnée Sana Distancia

.