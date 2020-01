Voici ce que vous devez savoir sur le désordre Sonos, qui est devenu encore plus déroutant – .

Si vous avez vu notre couverture Sonos au cours des derniers jours, vous savez déjà que la société d’équipement audio a un gros problème à régler en ce moment. Des tonnes de clients en colère ont envahi les réseaux sociaux, envoyé des courriels (et même lancé au moins une pétition) à la suite de la décision de la société de cesser de fournir des mises à jour logicielles à ses produits les plus anciens après mai. La position de Sonos est que les produits en question ont atteint l’étendue de leurs capacités techniques et ne peuvent pas soutenir l’innovation future que les nouvelles mises à jour logicielles incluront.

La réaction a été immédiate. Des clients en colère ont fustigé l’entreprise pour, comme ils le voient, arracher le tapis sous eux après avoir investi des centaines et, dans certains cas, des milliers de dollars dans les produits Sonos – haut-parleurs et similaires – qui peuplent maintenant leurs maisons. Et maintenant, les dernières nouvelles: le PDG de Sonos, Patrick Spence, a depuis publié des excuses, qui, selon nous, pourraient malheureusement rendre les gens encore plus confus qu’ils ne le sont déjà. Prenez le premier point clé de ses excuses, qui se lit comme suit: «Tout d’abord, soyez assuré qu’en mai, lorsque nous mettrons fin aux nouvelles mises à jour logicielles pour nos produits hérités, ils continueront de fonctionner comme ils le font aujourd’hui. Nous ne les bricks pas, nous ne les forçons pas à l’obsolescence, et nous n’enlevons rien. »

Un média a rapporté ces excuses avec le titre suivant, impliquant que Sonos avait changé d’avis:

«Sonos recule la date d’expiration des produits hérités et continuera à prendre en charge« aussi longtemps que possible ».»

Parlons de ça. Tout d’abord, la «date d’expiration» de Sonos de mai, si vous voulez l’appeler ainsi, est toujours en vigueur. C’est ce qui est dit ici dans la note du PDG ci-dessus («… en mai, lorsque nous mettrons fin aux nouvelles mises à jour logicielles pour nos produits hérités…»). En ce qui concerne le reste de la déclaration de ce titre selon laquelle Sonos continuera désormais à prendre en charge ces produits aussi longtemps que possible – ne vous méprenez pas. La société ne semble pas du tout avoir inversé le cours. Il s’engage uniquement à prendre en charge ces appareils supprimés sous la forme de correctifs de sécurité et de corrections de bogues.

Donc, oui, la société continuera de «soutenir» ses lecteurs Zone Zone, Connect et Connect: Amp originaux (lancés en 2006 et y compris les versions vendues jusqu’en 2015); le jeu de première génération: 5; le CR200; et le pont. Tout simplement pas de la manière la plus complète que la plupart des clients souhaitent. C’est aussi, il faut le dire, une distinction que certains clients découvrent – que les excuses ne font pas vraiment marche arrière du tout comme elles pourraient apparaître à première vue.

Est-ce que j’ai râté quelque chose? Rien n’a changé. Il y a eu une légère reformulation de l’avis sur le site Web, mais le message est le même. Payez et mettez à niveau ou arrêtez de recevoir des mises à jour. #sonos #heardbutdidntlisten

– Ross Edwards (@RossAtCC) 23 janvier 2020

Une autre chose à savoir est le fait que les appareils hérités fonctionneront toujours après mai, après la fin de la prise en charge logicielle par Sonos. Une chose que les excuses notent va changer, c’est l’intention initiale de l’entreprise de cesser d’offrir des mises à jour logicielles aux appareils plus récents qui sont connectés aux appareils hérités de cette liste. De la part du PDG: «Nous vous avons entendu sur la question des produits hérités et des produits modernes ne pouvant pas coexister dans votre maison. Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et nous en partagerons davantage au cours des prochaines semaines. »

Voici les excuses complètes du PDG Patrick Spence:

Nous vous avons entendu. Nous n’avons pas réussi dès le départ. Je m’en excuse et je voulais vous assurer personnellement de la voie à suivre:

Tout d’abord, soyez assuré qu’en mai, lorsque nous mettrons fin aux nouvelles mises à jour logicielles pour nos produits hérités, ils continueront à travailler comme ils le font aujourd’hui. Nous ne les briques pas, nous ne les forçons pas à l’obsolescence et nous n’enlevons rien. Beaucoup d’entre vous ont investi massivement dans vos systèmes Sonos, et nous avons l’intention d’honorer cet investissement aussi longtemps que possible. Bien que les anciens produits Sonos n’obtiennent pas de nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour avec des corrections de bogues et des correctifs de sécurité aussi longtemps que possible. Si nous rencontrons quelque chose de fondamental dans l’expérience qui ne peut pas être résolu, nous travaillerons pour offrir une solution alternative et vous informer des changements que vous verrez dans votre expérience.

Deuxièmement, nous vous avons entendu sur la question des produits hérités et des produits modernes ne pouvant pas coexister chez vous. Nous travaillons sur un moyen de diviser votre système afin que les produits modernes fonctionnent ensemble et obtiennent les dernières fonctionnalités, tandis que les produits hérités fonctionnent ensemble et restent dans leur état actuel. Nous finalisons les détails de ce plan et nous en partagerons davantage au cours des prochaines semaines.

Bien que nous ayons beaucoup d’excellents produits et fonctionnalités en préparation, nous voulons que nos clients passent à nos derniers et meilleurs produits lorsqu’ils sont enthousiasmés par ce que les nouveaux produits offrent, non pas parce qu’ils se sentent obligés de le faire. C’est l’intention du programme de reprise que nous avons lancé pour nos clients fidèles.

Merci d’être un client Sonos. Merci d’avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires. J’espère que vous pardonnerez notre faux pas et laissez-nous regagner votre confiance. Sans vous, Sonos n’existerait pas et nous travaillerons plus que jamais pour gagner votre fidélité chaque jour.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Patrick Spence

PDG, Sonos

Source de l’image: Sonos

