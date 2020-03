Voici comment fonctionne l’autopartage électrique à Madrid avec le coronavirus

Malgré les restrictions à la vie normale imposées à Madrid au cours des dernières heures par l’épidémie du coronavirus, les sociétés de location de voitures électriques continuent de fonctionner et de fournir des services à ceux qui en ont besoin.

Depuis demain, 14 marsMadrid sera pratiquement une ville fantôme en raison de la Pandémie de COVID-19. Les magasins fermeront à l’exception des magasins d’alimentation, des supermarchés, des stations-service, des buralistes et des pharmacies. Et même si vous ne pouvez plus aller dans les restaurants, bars ou clubs, il y aura toujours ceux qui ont besoin de bouger.

Ces voitures peuvent continuer à être utilisées, bon sens. Le coronavirus se transmet en touchant une surface contaminée avec vos mains (et en la portant à vos yeux, votre nez ou votre bouche) ou en respirant des gouttelettes en suspension d’une personne infectée. Les symptômes peuvent prendre plusieurs jours pour se manifester.

Les opérateurs de covoiturage ou de location de voitures électriques à la minute continuent à fonctionner, ils sont Share Now (anciennement Car2go), Emov, Zity et WiBle

Certains opérateurs ont prévu dans la voiture des lingettes désinfectantes qui peuvent désinfecter les éléments de contact courants, tels que le volant, les leviers latéraux ou le changement, mais cela ne nuit pas aux conseils de conduire avec des gants, soit au cas où vous ne voudriez pas infecter les autres – vous pouvez transmettre en étant asymptomatique – soit ne pas être infecté.

Le dernier ajout à la flotte Emov a été le Peugeot e-208

Les gants devront être jetés à la fin de la visite, évidemment, ou mis de côté pour une désinfection ultérieure s’ils ne sont pas à usage unique et nous avons un minimum d’affection pour eux. Dans la machine à laver, vous devez utiliser un programme de 60 degrés ou plus, ou, de préférence, utiliser un désinfectant comme Sanitol ou similaire, qui fonctionne également par temps froid.

Il n’est pas indispensable de conduire avec un masque. Seuls ceux qui ont déjà des symptômes devraient le faire et seulement si c’est absolument essentiel, avoir la déférence d’avertir le service client afin qu’ils envoient une équipe de désinfection sur place.

Deux des opérateurs de covoiturage, Zity y WiBle, ils ont expliqué sur leurs pages Web et réseaux sociaux les mesures extraordinaires qu’ils prennent pour maintenir l’hygiène dans les voitures, il n’y a donc pas à craindre qu’ils soient des vecteurs de contagion sûrs.

Comme les transports en commun, un quotidien désinfection par nettoyage manuel ou grâce à des techniques plus sophistiquées telles que ionisation ou en utilisant l’ozone. Ces techniques éliminent les conditions dans lesquelles le virus peut survivre en dehors du corps humain.

Zity a expliqué que leurs 800 voitures étaient désinfectées toutes les 48 heures en moyenne, mais en ce moment, elles ont 15 équipes de nettoyage qui nettoient les voitures sans passer par la base et les désinfectent à fond avec de l’ozone. Depuis la semaine dernière, il y a des lingettes à l’intérieur pour un nettoyage manuel par l’utilisateur si cela est jugé approprié.

Pour sa part, WiBle a expliqué avoir triplé les ressources allouées au nettoyage et à la désinfection de sa flotte de Kia Niro, en utilisant la pulvérisation électrostatique et des produits antiviraux. Selon l’entreprise, tout est certifié par l’Organisation mondiale de la santé.

Ni Share Now ni Emov n’ont décrit de mesures similaires

Malgré tout ce qui précède, les mesures de prévention restent les mêmes: se laver les mains fréquemment (il y a des gels désinfectants, le cas échéant), et en cas de toux ou d’éternuement, faites-le dans le coude ou dans un mouchoir jetable. S’il est en tissu et réutilisable, appliquez le même que pour les gants dans la machine à laver.

Zity a mis en place des mesures supplémentaires pour faciliter la mobilité

En plus des mesures de nettoyage et d’assainissement, l’opérateur soutenu par Renault et Ferrovial a baissé ses prix, considérant que ceux qui se déplacent sont censés le faire par nécessité: 21 cents / minute, et s’il est nécessaire de garder la voiture à l’arrêt, 6 cents par minute (stand by).

De plus, le domaine d’utilisation a été étendu à tout le périmètre du M-40 sans aucune pénalité ni coût supplémentaire, oui, temporairement et zones résidentielles. Les trajets ne peuvent plus être effectués ni d’origine ni de destination à l’aéroport (T1 et T4). Le parking de la rue Albarracín, 44 ne sera pas non plus disponible.

En bref, pendant quelques jours, nous devrions tous rester à la maison et minimiser toute relation avec d’autres personnes, mais au cas où il serait strictement nécessaire de bouger ces possibilités subsistent tant qu’il n’est pas interdit, tant que cela se fait avec la responsabilité élémentaire et la civilité.