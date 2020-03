Voici comment Google aide les utilisateurs à célébrer – .

Le Mois de l’histoire des femmes est célébré tout au long du mois de mars.

Pour marquer l’occasion (ainsi que celle de la Journée internationale de la femme, qui aura lieu ce week-end le 8 mars), Google utilise un certain nombre de ses offres comme Google Assistant ainsi que Google Arts & Culture pour aider les gens à célébrer.

L’effort consiste également à aider les utilisateurs à en savoir plus sur les femmes incroyables, passées et présentes.

Est-ce que l’un de ces noms vous rappelle quelque chose? Dolores Huerta, qui était une militante américaine des droits du travail, ou peut-être biologiste marine, écologiste et auteur Rachel Carson? Non? Qu’en est-il de Savitribai Phule, dont on se souvient d’être la «mère du féminisme indien», ou du Dr Kakenya Ntaiya, une militante qui travaille pour autonomiser et éduquer les filles au Kenya? Toutes sont des femmes pionnières, et Google utilise ses innombrables services pour raconter leurs histoires et celles d’autres dans le cadre d’un effort spécial pour honorer les femmes pendant le mois de mars pour le Mois de l’histoire des femmes.

En cliquant sur les liens respectifs ci-dessus pour chaque nom, vous accédez à une expérience Web riche et immersive racontant les histoires de ces femmes et encore plus incroyables dont vous ne connaissez peut-être pas les noms, mais il est probable que leur travail ait déjà touché votre vie d’une manière ou d’une autre, soit petit ou profond. De plus, cette exposition en ligne (disponible sur g.co/womeninculture) fait partie d’une poussée spéciale de Google ce mois-ci qui couvre à la fois l’Assistant Google et Google Arts & Culture.

Lilian Rincon, directrice principale de la gestion des produits pour Google Assistant, a noté vendredi dans un blog de l’entreprise que lorsque vous souhaitiez à votre assistante une “bonne journée internationale de la femme” (ce dimanche 8 mars), vous entendrez l’un des 12 des histoires sur les femmes que nous avons notées ci-dessus. Vous pouvez également célébrer tout au long du mois, selon Rincon, en donnant à votre haut-parleur intelligent, Smart Display comme le Nest Hub Max, ou votre téléphone Android ou iOS l’une des commandes suivantes:

“Hey Google, bonne journée internationale des femmes”

“Hey Google, parle-moi d’une femme inspirante”

“Hé Google, dis-moi des citations de femmes inspirantes”

Source de l’image: Google

Parmi les autres commandes que Google recommande de demander à votre assistant, vous pouvez lui demander de commencer à lire un podcast sur les femmes inspirantes ou d’envoyer un SMS à une amie «Happy International Women’s Day». Vous pouvez également en savoir plus sur les vacances en visitant Internationalwomensday.com, où vous apprendrez que cette journée est célébrée depuis plus d’un siècle (le premier rassemblement en son honneur a eu lieu en 1911). Le site comprend également une foule de ressources, telles que des moyens de se connecter avec d’autres femmes célébrant la journée et des outils de médias sociaux qui peuvent être utilisés pour aider à diffuser le message, entre autres.

L’exposition en ligne de Google sur g.co/womeninculture a également d’autres histoires en l’honneur du mois sur tout le monde, des icônes féminines de la culture pop aux artistes féminines que vous devriez connaître, des femmes incroyables dans la mode, la science et tant d’autres domaines.

Source de l’image: Alastair Grant / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.