Voici comment les propriétaires locatifs peuvent toujours obtenir un prêt hypothécaire

Le marché des prêts hypothécaires à l’achat était en plein essor avant que le coronavirus ne frappe, avec des centaines de produits disponibles à des tarifs compétitifs. Mais il est toujours possible de conclure une bonne affaire.

De nombreux prêteurs hypothécaires ont décidé de restreindre leur offre de produits en raison de l’incertitude entourant le coronavirus en mars. Cependant, un certain nombre de banques et de sociétés de crédit immobilier ont déjà commencé à relancer certains produits, et les perspectives pour les propriétaires qui recherchent des prêts hypothécaires à l’achat se sont déjà améliorées.

Selon le courtier en hypothèques Mortgages pour les entreprises, plus de 85% des prêteurs hypothécaires continuent de prêter aux propriétaires. En chiffres, seulement sept des 49 prêteurs en location-vente en activité en mars ont maintenant cessé de prêter. Cela laisse encore 42 choix.

HSBC en particulier a fait la une des journaux après avoir retiré temporairement tous ses produits achetés en location. Parmi les autres qui ont fermé leurs portes aux propriétaires, citons la Fondation Home Loans, Together Money, Vida Home Loans, Platform Home Loans, State Bank of India et Furness Building Society.

Beaucoup de choix pour les propriétaires

Pour certains prêteurs, il s’agissait simplement de réorganiser temporairement leurs opérations à la lumière du blocage, avant de remettre les choses sur la bonne voie.

Steve Olejnik, directeur général de Mortgages for Business, a déclaré: «Quatre des prêteurs qui ont initialement retiré leurs prêts hypothécaires BTL – Santander, Clydesdale, Precise Mortgages et Kent Reliance – prêtent à nouveau.

«Il n’est pas nécessaire que les propriétaires paniquent! Oui, les propriétaires qui souhaitent réhypothéquer ont moins d’options. Mais ils en ont encore beaucoup. »

Il ajoute également que différents prêteurs se moquent de différents types d’emprunteurs. Ils suppriment certaines gammes de produits et resserrent certains critères de prêt. Cela signifie que, même si les propriétaires n’auront pas une gamme complète de choix, il devrait toujours y avoir des options.

Ce qui est toujours proposé

Mortgages for Business a établi une liste du nombre de prêteurs qui opèrent toujours pour les différents types de propriétaires. Par exemple, pour les HMO, 15 prêteurs sur 27 proposent toujours des produits (-44%). Pour les nouveaux propriétaires, les emprunteurs peuvent utiliser 35 prêteurs sur 47 (-26%). Les propriétaires de portefeuille ont le choix entre 33 opérateurs sur 40 (-18%), tandis que les propriétaires de sociétés anonymes peuvent choisir parmi 24 prêteurs sur 30 (-20%).

“Un bon courtier sera en mesure de vous trouver un accord compétitif car ces accords sont toujours là, pour le moment”, a déclaré Olejnik. «Mon conseil aux propriétaires qui cherchent à réhypothéquer est d’agir plus tôt que tard.»

“Vous devrez peut-être répondre à quelques questions supplémentaires lorsque vous demanderez un réhypothèque que vous auriez dû faire le mois dernier – mais un courtier pourra toujours vous trouver un accord. Voilà comment passer à travers cela. “

Des évaluations de bureau sont possibles

L’un des principaux problèmes présentés par le verrouillage actuel du Royaume-Uni concerne les évaluations hypothécaires. C’est pourquoi de nombreux prêteurs choisissent de ne traiter qu’avec des clients à faible risque.

Cependant, de nombreux prêteurs proposent des évaluations de bureau comme alternative à une inspection physique. Des sociétés comme Shawbrook, Paragon et The Mortgage Lender peuvent toutes effectuer des évaluations automatisées. De nombreux autres prêteurs devraient également rejoindre les rangs pour rester compétitifs.

Il y aura certaines restrictions en place pour ces types d’évaluations. Par exemple, le prêt à des valeurs doit généralement être inférieur (comme jusqu’à 75%). Pour des prêts à des valeurs plus élevées, certains prêteurs traitent toujours les demandes de remortgage et planifient les évaluations comme dernière étape.

Garder les propriétaires en affaires

Le prêteur hypothécaire a lancé cette semaine des évaluations sur ordinateur pour les achats en location et les remortgage. Dans la mesure du possible, il aura également des options pour les applications d’achat-location d’expatriés et de sociétés anonymes.

Pour les propriétaires de HMO, de blocs à unités multiples et d’autres propriétés plus complexes, vous pouvez toujours postuler et attendre qu’une évaluation physique soit disponible.

Steve Griffiths, directeur des ventes chez The Mortgage Lender, a déclaré: «Les affaires des propriétaires n’ont pas cessé en raison de la crise actuelle. Il est maintenant plus important que jamais de s’assurer qu’ils disposent de produits qui peuvent donner accès au financement afin qu’ils puissent gérer leurs portefeuilles. »

«Avec le nouveau marché d’achat en suspens, faciliter les achats de pipelines et les remortgages est essentiel pour garantir que les courtiers peuvent continuer à soutenir leurs clients et à leur tour leur fournir les liquidités dont ils ont tant besoin pendant cette période difficile. Nous continuerons à soutenir nos partenaires intermédiaires en combinant nos critères réels avec les dernières solutions technologiques. »