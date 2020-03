Voici comment les terminaux de bus sont en CDMX

Dans le but d’apprendre comment le coronavirus change les habitudes dans les terminaux de bus à Mexico, nous avons fait une visite et une visite de chacun, en commençant par le Terminal Central des Autobuses del Norte, plus tard le Terminal des bus Oriente (Tapo), puis à la gare routière centrale de Poniente (Observatoire) et enfin au Central del Sur (Taxqueña).

Le facteur commun entre ces quatre installations est que la diminution du flux de passagers est évidente, car selon un rapport publié par la Chambre nationale des transports routiers pour le passage et le tourisme, les trajets en bus ont été réduits de 20% .

Les comptoirs des lignes de camions, des couloirs, des établissements commerciaux, des restaurants et des salles d’attente, semblent pratiquement vides, et les quelques personnes présentes essaient de se protéger du COVID-19 avec des couvercles buccaux. Les taxis à l’extérieur sont bondés, attendant que quelqu’un monte à bord, mais le débit est minime.

Des quatre terminaux, La Tapo et celui du nord offrent le plus d’informations aux voyageurs sur ce qu’est le coronavirus et les mesures de sécurité sanitaire qui doivent être suivies pour éviter la contagion, grâce à des affiches affichées sur les murs et les modules de service.

Inclusivement, un vendeur de billets ADO à La Tapo, nous a parlé du protocole de sécurité qu’ils ont adopté, comme l’assainissement des bus et des salles d’attente, ainsi que le filtre de révision par sécurité, en charge de la révision. physique des passagers avant d’embarquer dans les unités.

Bien que les vendeurs de billets, pour la plupart, n’aient pas de couvercles buccaux, la vérité est qu’il y a une bouteille de gel désinfectant à tous les comptoirs. Grupo Estrella Blanca affiche une vidéo sur son comptoir sur les mesures de sécurité qu’ils ont prises, telles que la désinfection constante de leurs bus et l’utilisation intensive de gel antibactérien.

Le plus abandonné à cet égard est celui de Taxqueña, où nous n’avons pas trouvé d’informations visibles sur le COVID-19, ou la présence de personnel spécialisé pour détecter les symptômes avant de monter dans les unités, bien que le personnel d’une société de sécurité privée soit en charge de proposer du gel antibactérien à l’intérieur de ces installations

.