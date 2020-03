Voici comment nettoyer votre voiture de COVID-19 si vous êtes chauffeur de taxi

Avec l’entrée en vigueur de la phase deux du coronavirus au Mexique il faut être encore plus prudent, surtout si vous êtes un conducteur de transports publics ou privés, vu la nature de ce travail, vous êtes en contact permanent avec les personnes qui en ont besoin services en raison de l’impossibilité de rester à la maison. Pour cela, nous avons consulté le Dr Beatriz Monroy, qui nous a expliqué les mesures nécessaires que nous devons prendre, soit en tant que conducteur soit en tant que passager.

QUE FAIRE

Avant de nous protéger en tant que conducteurs, et comme nous l’avons expliqué dans le bureau précédent, nous devons d’abord nettoyer l’intérieur du véhicule, en particulier dans les parties les plus sales de la cabine telles que le volant, les poignées, le levier de vitesses, les boutons, les boutons, les ceintures de sécurité et l’affichage du système d’infodivertissement, et maintenez-le propre en l’essuyant avec un chiffon humide contenant un nettoyant intérieur au début et à la fin de la journée de conduite.

“Pour éviter toute contagion, la première chose que nous devrions utiliser est un masque facial, et le plus efficace pour le moment, après ceux qui ont la certification N95 ou FFP2, utilisé principalement par le personnel de santé, est celui chirurgical, ceci selon l’Organisation World Health, car cet accessoire peut aider à retenir les plus grosses gouttelettes qui pourraient contenir des microbes, virus et bactéries, afin qu’elles n’atteignent pas le nez ou la bouche “, explique notre spécialiste.

Il est important que lors de sa mise en place, il couvre le nez et la bouche, car de nombreuses personnes ne le placent que dans la bouche, laissant le nez vulnérable à la contagion. “La recommandation est qu’avant de l’enfiler et de l’enlever, nous devrions nous laver parfaitement les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser un gel antibactérien, le mettre sur notre visage aussi étroitement que possible et le changer pour un nouveau toutes les cinq heures maximum, ou, à défaut, si il est cassé ou mouillé ».

La prochaine chose est d’utiliser des gants, car ils protégeront nos mains en cas de contact avec de l’argent. Et c’est que, selon un article publié dans le magazine Scientific American, il a été démontré que l’argent est un véritable terreau pour les maladies.

L’étude a révélé des traces de composants dans un échantillon important, tels que le virus de la grippe, la bactérie E. coli qui peut causer des problèmes de diarrhée ou d’infections génitales, la bactérie Corynebacterium Diphteriae qui provoque des infections diphtériques avec mal de gorge et fièvre, différents types de champignons et traces d’ADN de divers animaux tels que les chats et les chiens, entre autres.

«Les gants, qu’ils soient en latex, en vinyle ou en nitrile, peuvent être un excellent allié pour éviter tout contact direct avec les sécrétions, les fluides, la peau, les muqueuses et les matériaux sales ou contaminés lors de manœuvres et procédures risquées.

«Cependant, pour qu’ils ne perdent pas leur efficacité, il faut choisir la taille appropriée, car s’ils sont trop larges, ils ne serviront à rien et, sinon, l’utilisation de gants trop étroits peut, par exemple, réduire leurs propriétés isolantes ou gêner la circulation.

Nous devons également nous laver les mains avant et après les utiliser et les remplacer par de nouvelles toutes les cinq heures “, a conclu notre spécialiste. Enfin, lorsqu’une personne ou des personnes montent dans le véhicule, il sera nécessaire de porter une bouteille de gel antibactérien et de demander aux occupants de l’appliquer sur leurs mains, car cela empêchera le coronavirus de voyager avec nous.

