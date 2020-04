Voici comment nettoyer votre voiture selon Mazda

Entretien extérieur

La peinture de votre Mazda est le résultat d’un processus avancé dans la composition des couleurs et des méthodes d’application, c’est pourquoi nous devons prendre les précautions nécessaires pour éviter l’environnement, les changements de température, les fientes d’oiseaux et l’exposition aux rayons UV endommager la peinture.

Lavez et cirez votre véhicule fréquemment, cela aidera à protéger votre véhicule. Vous pouvez laver votre Mazda au moins une fois par semaine et la cirer une fois par mois. S’il y a des industries où vous vivez ou si c’est une rue très fréquentée, vous devriez laver votre corps plus fréquemment.

• Avant de laver votre Mazda, rincez la poussière ou autres particules étrangères à l’eau tiède ou froide.

• Utilisez beaucoup d’eau tiède ou froide et un chiffon doux pour laver le véhicule, n’utilisez pas de chiffon en nylon car ils ne feraient qu’égratigner la peinture de votre voiture.

• N’utilisez aucun type d’éponge métallique, de nettoyant abrasif ou de détergents contenant des réactifs caustiques ou alcalins pour nettoyer les pièces en chrome ou en aluminium anodisé. La couche protectrice peut être endommagée; De plus, les nettoyants et les détergents peuvent décolorer ou détériorer la peinture.

• Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, le jet d’eau est à au moins 30 cm des composants car il peut les endommager. N’essayez pas non plus d’enlever la saleté ou la contamination avec le nettoyeur haute pression car cela endommagerait la pièce. • Ne laissez pas le savon sécher sur le véhicule.

• Frottez doucement lors du lavage ou du séchage du véhicule.

CONSEIL DE PRO Si votre voiture n’a pas été lavée pendant plus de deux semaines et a des résidus dans le corps tels que: excréments d’oiseaux, insectes, épargnants ou fleurs, nous vous recommandons de couvrir la zone affectée avec un journal humide pendant 1 à 2 heures, retirez le journal et nettoyer les restes avec de l’eau.

Si vous soulevez les essuie-glaces pour laver le pare-brise, sachez que certains systèmes touchent le capot moteur et peuvent endommager la peinture. Assurez-vous de déplacer les essuie-glaces au centre du pare-brise lorsque vous soulevez les essuie-glaces.

Épilation à la cire Vous devez épiler le véhicule jusqu’à ce que vous remarquiez que l’eau ne forme plus de petites perles en tombant sur la peinture. Lavez et séchez toujours bien le véhicule avant de le cirer. En plus de cirer la carrosserie, il est très important que vous ciriez la garniture métallique pour la garder comme le reste de la voiture.

Utilisez de la cire qui ne contient pas d’abrasifs. La cire abrasive endommage la peinture et les pièces métalliques brillantes. 2. Utilisez une cire naturelle de bonne qualité pour les métaux, le mica et les couleurs unies. 3. Lors de l’épilation à la cire, couvrir uniformément la surface avec l’éponge ou un chiffon doux. 4. Nettoyez la cire avec un autre chiffon également doux.

Les détachants utilisés pour nettoyer l’huile, le goudron et les matériaux similaires éliminent également la cire. Si vous le faites, assurez-vous de recirer ces zones même si le reste du véhicule n’en a pas besoin.

Si vous avez une couverture, utilisez-la! L’idéal est de protéger au maximum la carrosserie.

