Voici comment vous voyagez en taxi dans la phase 2 de COVID-19

Selon les données du Secrétariat de la mobilité de Mexico, dans le secteur des taxis, plus de 20 000 dépliants d’information seront distribués aux conducteurs pour promouvoir des comportements qui réduisent le risque de contagion au COVID-19 et le nettoyage correct des les unités.

Cependant, cela semble insuffisant, car selon les données de la même agence, environ 141 mille taxis circulent dans la capitale du pays, dont la plupart n’ont reçu aucune indication des autorités ou associations, ainsi que Nous avons pu le vérifier lors d’une tournée dans des bases situées chez les Indiens verts, au nord de la ville.

Manuel Mediana, conducteur de ce système de transport, nous a expliqué que seuls certains opérateurs membres des associations de taxis ont reçu une formation ou des informations pour faire face au problème, mais la grande majorité, comme lui, prend les mesures d’assainissement des unités. selon ce qu’ils ont vu, entendu ou lu dans les médias.

En outre, il a souligné que la majorité des utilisateurs n’ont pas la moindre prudence lors de l’embarquement dans les unités, car beaucoup présentent des symptômes de rhume ou de grippe sans utiliser d’embout buccal ou les mesures d’hygiène nécessaires pour l’éviter.

Nettoyez les surfaces et les objets tels que les ceintures de sécurité, le levier de vitesses, le frein de stationnement, le rétroviseur, la radio, les boutons, les fenêtres et les poignées avec de l’eau et du savon.

Vaporisez les surfaces avec un mélange de 100 millilitres de chlore pour chaque litre d’eau.

Désinfecte la zone des passagers à la fin de chaque voyage.

Assurez-vous que les fenêtres sont ouvertes pour une ventilation maximale de l’unité.

Portez des gants pour recevoir de l’argent pour le paiement du service.

Lavez-vous souvent les mains.

Évitez d’agiter ou d’embrasser.

