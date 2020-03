Voici la SEAT León Cupra Special Edition qui fait ses adieux à la marque espagnole

Vous avez deux nouvelles devant vous, une bonne et une mauvaise: La mauvaise nouvelle est que l’actuelle SEAT León Cupra a atteint la fin de sa production, il n’y en aura plus, au revoir Mufasa.

La bonne nouvelle est qu’il fera ses adieux en grand, préparant le terrain pour l’arrivée de Simba, déjà dans le cadre de la marque Cupra émancipée. Tant que cela se produira, la firme espagnole fera les funérailles que son mâle alpha mérite avec une exécution inspirée de la Lion Cupra R, qui n’est vendue qu’en Europe.

Pour ce faire, SEAT a sorti le portefeuille pour investir dans la fibre de carbone et le placer autour de la bête. Il sera facile de distinguer ce spécimen du reste du pack, il vous suffit de localiser les éléments qui ont découvert ce matériau précieux, qui est généralement le colorant qui donne généralement aux supercars.

Après une petite réunion, où cette beauté a été présentée dans la société, elle est finalement arrivée entre nos mains, et dans le garage du journal Excélsior nous avons pu revoir à la loupe les détails avec lesquels elle entend dire au revoir.

La couleur cuivre, caractéristique de la nouvelle image de la marque Cupra, a été généreusement appliquée dans différents éléments de carrosserie, ainsi que dans les roues, donnant une sorte de bienvenue à la nouvelle opération Cupra, qui a ouvert son premier magasin dans le Monde sur notre territoire.

Comme on dit sur leur terrain, la voiture est cool et une partie de l’ensemble qui la rend unique est composée d’une lèvre avant en fibre de carbone, d’un cadre bicolore (cuivre et noir) situé autour des phares antibrouillard, des boîtiers de rétroviseurs Rétroviseurs latéraux, jupes et becquet arrière également en fibre de carbone.

De plus, et contrairement à la Lion Cupra normale, vous n’avez donc aucune excuse pour vous garer mal à cette beauté, une caméra de recul a été intégrée. Après avoir payé les honneurs correspondant au travail esthétique qu’ils ont fait à Martorell pour distinguer cette édition spéciale, nous sommes montés dans la voiture, ajusté le siège pour ajuster la position idéale, fermé les yeux et inhalé profondément avant de toucher fermement le bouton d’alimentation, qui lancinante, vous mettant au défi de l’activer.

Le beau son émis par le moteur turbocompressé de 2,0 litres n’a pas attendu et avant d’attaquer l’accélérateur nous avons mis quelques secondes pour en profiter, c’est l’un des plus beaux du groupe Volkswagen, avec tout le respect que nous méritons pour la Golf R et toutes les Audi qui utilisent ce même moteur.

Contrairement à ce que beaucoup de gens feraient, nous avons immédiatement choisi le mode Cupra, identifié par un drapeau à damier, pour obtenir une configuration plus sportive de cette berline. Nous avons rapidement couru sur la route, car nous devions prendre les 290 chevaux disponibles dans la Leon la plus puissante de SEAT.

Sur le papier, la traction avant de ce véhicule serait un inconvénient dans son comportement, surtout dans les manœuvres avec des courbes serrées entre les deux, car le poids chargé vers l’avant nous ferait penser à une tendance au sous-virage, cependant, la marque Il a développé un différentiel autobloquant sophistiqué (XDS) qui, sans être intrusif, nous a aidés à garder le contrôle de la voiture à tout moment.

Au milieu de la courbe mythique connue sous le nom de La Pera, la voiture pointant vers la sortie, les mains fermes sur le volant et les pneus bien alignés pour la manœuvre, nous montons sur l’accélérateur pour tirer le meilleur parti de la 258 livres-pied de couple qui ont servi d’allié pour sortir la voiture de la manœuvre, avec une grande maîtrise.

La nouvelle Cupra León qui a été présentée jeudi soir dernier au nouveau siège de Cupra en Espagne, aura une grande responsabilité pour améliorer la gestion extraordinaire de la génération actuelle, qui grâce au bon rapport poids / puissance (une partie de la magie de la plateforme MQB) en fait l’une des propositions sportives les plus abordables du marché.

Eh bien, il ne sera guère possible de trouver sur le marché mexicain un véhicule aussi réactif et amusant que la Leon Cupra. L’expérience addictive de la conduite de cette voiture devient plus intense lorsque vous utilisez les palettes de changement situées derrière le volant, du qui peut être manipulé, à loisir, les six vitesses de la boîte automatique à double embrayage DSG, l’une des choses les plus difficiles à surmonter par les rivaux de cette bête.

Le système d’infodivertissement sera certainement un point en faveur, car il met le dernier cri de la mode, avec un tableau de bord 100% numérique et un écran tactile auquel le téléphone portable peut être connecté via Apple Car Play et Android Voiture, qui comprend également la navigation et tout ce que l’on attend d’une voiture de jeunesse.

Les finitions et les matériaux placent cette SEAT à un niveau plus sophistiqué que ses prédécesseurs et en font un dangereux rival non seulement pour les berlines avec hayon arrière des marques de volume, mais même pour les propositions Premium, car à l’exception du prix, cette voiture a tout pour plaire.

Au-delà de la maniabilité et de la mécanique qui sont exactement les mêmes que la Leon Cupra normale, la possibilité d’en avoir une comme celle-ci est unique, car, compte tenu, il n’y a aucun moyen de mettre tout l’équipement qui a un supplément avec les 69900 $ qui cette version spéciale se lève avec laquelle SEAT dit au revoir à ce modèle et qui, définitivement, est appelée à être une collection, pour tous les amoureux de cette petite réponse.

Équipement

Sièges: chaussures de sport doublées en Alcantara avec réglage manuel; deuxième rangée rabattable.

Volant: doublé de cuir, multifonction, réglable et avec palettes.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 8 pouces avec radio AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX, Bluetooth; Système audio Beats avec 10 haut-parleurs.

Plus d’équipements: climatisation automatique à deux zones, roues en aluminium de 19 pouces, lèvre avant en fibre de carbone, cadre de feu antibrouillard bicolore, déflecteur avant latéral, rétroviseurs latéraux couleur cuivre avec éclairage directionnel intégré, jupes de couleur corps avec insert en fibre de carbone, becquet arrière en fibre de carbone, toit ouvrant électrique, double sortie d’échappement

Moteur

Type: L4 2,0 ​​litres turbo

Puissance HP / tr / min: 290/5 900

Couple lb-ft / tr / min: 258/1 700

Traction: avant

Transmission: automatique DSG à 6 vitesses avec mode manuel.

Consommation combinée: 15,6 km / l

La sécurité

Airbags: Avant, latéraux, rideaux et genoux pour le conducteur.

Ceintures: Trois points, réglables et avec prétendeurs.

Freins: disques ventilés avec ABS.

Autres systèmes: Contrôle de traction et de stabilité, ancre ISOFIX pour siège enfant, différentiel autobloquant, avertissement de pneu bas, détecteur de fatigue, système post-collision, caméra de recul

Pilote idéal

Nom: Guian

Profession: chanteur.

Plat préféré: les coupes de viande.

Boisson préférée: N’importe laquelle.

Hobbies: Allez au gymnase.

Facebook: @GuianMusic

Instagram: @guianmusic

Le père de Guian est un artiste colombien qui a remporté un prix à Paris, et grâce à lui, il a trouvé sa vocation dans la musique, «petit à petit je me suis impliqué dans différents événements, c’est quelque chose que je ne lui ai pas du tout inculqué, mais Je savais que j’aimais ça, je suis resté dormir dans le salon en écoutant de la musique », confesse-t-il. Son entrée dans la musique a commencé à un jeune âge, quand entre sept ou huit ans, cependant, professionnellement, il a commencé il y a quatre ans avec sa première production, qui lui a permis de connaître le mouvement dans le monde de la musique et de commencer Sa facette de l’auteur-compositeur-interprète. “En mars, je sortirai le single Give me a time, une fusion du genre nordique et urbain.” Guian est un passionné de voitures de sport et ses favoris sont les Porsche Carrera et Léxus f250, mais l’édition SEAT Leon Cupra l’a laissé étonné. “Sans aucun doute, une voiture avec beaucoup de confort, une bonne combinaison de couleurs, très sportive, et la coupe est très jeune”

.