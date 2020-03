Voici l’aéroport de Mexico avec l’arrivée de COVID-19

Il y a à peine une semaine, nous avons visité l’aéroport international de Mexico (AICM) et il semblait toujours riche, cependant, depuis que le gouvernement fédéral a déclaré la phase 2 de l’urgence sanitaire par COVID-19 mardi dernier, nous avons remarqué comment Les terminaux 1 et 2 ont enregistré peu de présence de passagers.

Le même jour, les autorités aéroportuaires ont signalé qu’environ 200 vols, arrivées et départs, avaient été annulés pour cette raison et en raison de la fermeture des frontières dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique pour empêcher la propagation.

Selon les données de l’AICM, au cours de cette semaine, il y a eu une baisse historique des vols, principalement nationaux avec des destinations telles que Los Cabos, San Luis Potosí, Chetumal, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Acapulco, Cancún, La Paz, Aguascalientes, Mérida, Les quelques voyageurs qui traversent encore les couloirs de l’aérogare de la capitale sont reçus dans les zones de départ et d’arrivée par une équipe de médecins, d’infirmières et de travailleurs sociaux du Bureau international de santé, Puerto Vallarta, Torreón, Villahermosa, entre autres. Vous pouvez voir soutenu par les autorités aéroportuaires à tout moment.

Selon les autorités, plus de 50 spécialistes de la santé travaillent 24 heures sur 24, soutenus par six caméras thermiques et 50 thermomètres infrarouges, pour effectuer une inspection rapide des passagers afin d’empêcher l’entrée ou la sortie des personnes présentant des symptômes du nouveau coronavirus.

Dans le domaine des vols nationaux, l’activité du personnel de santé est faible, car l’attention est concentrée dans le domaine des vols internationaux.

Protocole d’urgence

Dans les airs, l’équipage détecte les passagers présentant des symptômes et les signale à l’AICM.

La tour de contrôle indique un atterrissage à distance et les passagers ne peuvent pas descendre.

Le personnel médical viendra à l’avion pour effectuer une enquête et un examen des passagers.

S’ils détectent un cas suspect, le passager est conduit au Bureau international de la santé.

Si vous testez positif pour les passagers dans les trois rangées à l’avant et trois à l’arrière et trois sur les côtés, vous serez également soigneusement vérifié.

Les voyageurs présentant des symptômes majeurs sont transférés à l’hôpital.

Les autres passagers sont autorisés à descendre, mais ils seront suivis pendant 14 jours pour exclure toute contagion.

.