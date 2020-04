Voici le secret pour absorber les idées clés des piles de livres d’affaires chaque année

Économisez près de la moitié d’un abonnement d’un an.

Avril

5, 2020

2 min de lecture

Il est important pour les entrepreneurs de se tenir au courant des tendances, des sujets et des idées partagés dans le monde des affaires. Sinon, comment pouvez-vous suivre l’évolution du monde qui vous entoure? Bien sûr, cela signifie également que vous devez consacrer du temps à la lecture. Mais avec une entreprise à gérer, une famille à gérer et toutes vos autres obligations personnelles, il peut être difficile de trouver le temps de lire. Heureusement, Soundview Executive Book Summaries® existe.

Chaque année, 1 200 livres d’affaires arrivent en rayon. Soundview vise à trouver les plus grandes et à extraire les meilleures idées les plus convaincantes. Soundview travaille depuis plus de 40 ans avec les principaux éditeurs de livres et auteurs à succès pour proposer les meilleures idées, concepts et tendances commerciales via des textes ou des résumés audio faciles à digérer. Lorsque vous vous abonnez, vous obtenez 18 ou 19 éléments – y compris des résumés, des webinaires ou des newsletters – et chaque mois, Soundview ajoute sept nouveaux éléments.

Utilisé chez Nike, Honeywell, Lockheed Martin et plus encore, Inc.com dit que Soundview est l’endroit où “certains des meilleurs esprits commerciaux obtiennent leurs informations.”

Si vous essayez d’utiliser plus de temps à la maison pour rester informé et au courant du monde des affaires, c’est un excellent point de départ. Un abonnement d’un an à Soundview Executive Book Summaries® coûte généralement 99 $, mais vous pouvez économiser 49% en vous inscrivant pour 49,99 $ aujourd’hui.

