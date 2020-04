voici les principaux changements pour les propriétaires et les investisseurs

Aujourd’hui marque le premier jour du nouvel exercice 2020/2021. Il y a quelques changements fiscaux que les propriétaires et les investisseurs devraient connaître.

Dans la déclaration budgétaire du mois dernier, le chancelier Rishi Sunak a annoncé les plans financiers du gouvernement pour l’année à venir. À ce moment-là, le 11 mars, bien que les craintes d’une propagation du coronavirus se développent, ce n’est pas la pandémie à grande échelle qui voit maintenant la majorité du Royaume-Uni en lock-out.

Le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour protéger les acteurs du marché immobilier. Les propriétaires qui éprouvent des difficultés peuvent demander des congés hypothécaires. De même, les propriétaires dont les locataires ne peuvent pas payer leur loyer ou qui éprouvent des difficultés financières peuvent demander une interruption de leurs versements hypothécaires.

Cependant, d’un point de vue fiscal, la majorité du budget de Sunak se déroule comme prévu.

Impôt sur les gains en capital

L’impôt sur les gains en capital (CGT) est un impôt que vous payez sur la valeur accrue de vos biens lorsque vous les vendez, pendant la durée de votre propriété. Cela s’applique à des choses comme les antiquités et les actions, par exemple, mais aussi aux immeubles de placement ou aux résidences secondaires.

Depuis le 6 avril 2020, le délai de paiement de la CGT que vous devez a changé. Avant, vous pouviez payer par le biais de votre facture fiscale d’auto-évaluation due au plus tard le 31 janvier après la fin de l’année d’imposition où vous avez vendu la propriété. Par exemple, si vous avez vendu une propriété en mars 2019, vous n’auriez pas à payer la taxe avant votre déclaration de revenus du 31 janvier 2020.

Maintenant, vous devez payer dans les 30 jours suivant la fin de la vente ou de l’élimination. Bien que le montant que vous payez soit le même, le délai plus serré est quelque chose à garder à l’esprit. Les non-résidents britanniques doivent toujours informer le HMRC dans les 30 jours suivant la vente d’une propriété résidentielle, qu’il y ait ou non des taxes à payer. Ils ne pourront plus différer le paiement via l’auto-évaluation.

Deux autres aspects de l’impôt sur les gains en capital évoluent. Il s’agit de l’allégement de résidence privée (PRR) et de l’allégement des locations.

Aide à la résidence privée: La période d’exemption de cet allégement a été raccourcie. Si vous vendez une résidence dans laquelle vous avez vécu, vous n’avez pas eu à payer d’impôt sur les 18 derniers mois de propriété. Ce délai a été réduit à neuf mois.

Soulagement des locations: Les personnes éligibles au PRR peuvent bénéficier de l’allègement, si le bien (ou une partie de celui-ci) a été loué. Désormais, vous ne pouvez demander un allégement pour la location que si vous êtes un propriétaire habitant la propriété lorsque vous la vendez.

Allégement fiscal pour intérêts hypothécaires

Au cours des trois dernières années, l’allégement des intérêts hypothécaires a été progressivement supprimé. Cela est dû à la législation de l’article 24 introduite par George Osborne. À partir d’aujourd’hui, tous les frais de financement d’un propriétaire, y compris les versements hypothécaires, seront accordés sous forme de réduction du taux d’imposition de base. Les propriétaires doivent donc payer des impôts sur le montant total de leurs revenus. Ils ont ensuite la possibilité de réclamer 20% des frais d’intérêt hypothécaire à titre de crédit.

De plus amples informations sur les derniers changements sont disponibles sur le site Web du gouvernement.