Voici l’impressionnante Hypercar Czinger 21C

Nous sommes quelques semaines avant l’ouverture du petit et opulent salon de Genève et, comme chaque année, il nous surprend avec certains des véhicules les plus incroyables au monde. L’un d’eux sera ce Czinger 21C, une hypercar américaine qui promet d’extraire 1250 chevaux d’un moteur hybride, avec lequel il soutiendra le design spectaculaire, ce qui nous amène à la référence des prototypes IMSA ou des futures hypercars de la Coupe du monde de résistance (WEC).

Grâce à ce groupe motopropulseur et à une construction légère, il entend se positionner dans l’élite avec une accélération de 0 à 100 km / h en 1,9 seconde, ce qui le mettrait au niveau de voitures comme la Rimac C_Two ou la Tesla Roadster.

Esthétiquement, nous sommes confrontés à un coupé inspiré du sport automobile, avec un avant qui a un conduit C pour améliorer la circulation de l’air dans la partie supérieure et inférieure de la poitrine, en le faisant mieux traverser le pare-brise et l’auvent d’une cabine inspirée des avions de combat

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.