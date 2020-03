Voici l’incroyable nouvelle génération du Volkswagen Caddy

p.p1 {marge: 0,0px 0,0px 0,0px 0,0px; alignement du texte: justifier; hauteur de ligne: 11,0 px; police: 10.0px Helvetica}

p.p2 {marge: 0,0px 0,0px 0,0px 0,0px; alignement du texte: justifier; retrait de texte: 12,0 px; hauteur de ligne: 11,0 px; police: 10.0px Helvetica}

DÜSSELDORF, Allemagne.— La pluie fait davantage ressentir le froid dans cette nuit allemande, celle de l’hiver qui nous placera avant la cinquième génération du Volkswagen Caddy, qui promet une évolution spectaculaire.

A l’intérieur du Gewerbepark Hansapark, plus d’une centaine de journalistes et invités commencent à remplir les tribunes d’une petite arène, improvisée pour cet événement, où nous connaîtrons peu à peu les détails de cette camionnette.

Avec plus de 40 ans sur le marché, le Volkswagen Caddy est devenu l’un des produits les plus importants de la division commerciale de Volkswagen et bien que pour le Mexique, il soit un nouveau produit difficile (avec environ 15 ans sur le marché) le premier Caddy remonte à 1978.

“Notre objectif était de garantir qu’avec le nouveau Caddy, la vie quotidienne et professionnelle était plus simple, pratique et individuelle que jamais”, a déclaré Thomas Sedran, président du comité exécutif de Volkswagen Véhicules utilitaires.

“Le nouveau Caddy fait un grand bond en avant avec une offre d’espace considérablement plus grande, une perfection absolue dans les moindres détails, de nouvelles technologies et une nouvelle dynamique de conception”, a-t-il ajouté.

Lumières, une performance et un défilé de versions sur scène nous permettent de voir qu’aujourd’hui ce wagon a évolué non seulement esthétiquement, mais aussi en technologie et fonctionnalité.

Le premier grand changement est venu avec l’incorporation pour la première fois de la plate-forme MQB, une base qui est utilisée dans des modèles tels que Golf, Jetta et même l’énorme Teramont, et qui offre non seulement une grande dynamique de conduite et de stabilité, mais aussi un excellent niveau de sécurité.

Après cela, le design se démarque, ce qui fait évoluer l’esthétique actuelle de Volkswagen vers la nouvelle décennie et Caddy est l’un des produits angulaires de l’entreprise ces dernières années, nous pouvons donc trouver un camion très propre et élégant, accompagné d’un détail en nid d’abeille dans la partie inférieure du fascia, qui nous rappelle ce que nous avons trouvé dans certains concept-cars futuristes, une touche qui lui donne une présence sophistiquée.

À l’arrière, nous trouvons un couvercle de coffre très propre qui est accompagné de crânes LED et de détails noir piano pour lui donner un look plus élégant.

Avec une concurrence féroce sur le marché, non seulement d’autres wagons européens, mais aussi de VUS et multisegments sous-compacts, Volkswagen a dû aller au-delà de ce que nous imaginons d’un véhicule de ces caractéristiques et pour la première fois un tableau de bord apparaît dans la cabine numérique (le cockpit numérique) qui met un écran configurable de 10 pouces devant le conducteur, accompagné du côté gauche d’un écran tactile pour contrôler les lumières et à droite de l’écran multimédia du système d’infodivertissement.

Ce système est accompagné du Volkswagen We, un système intelligent connecté à Internet via un eSIM, qui intègre un assistant personnel (type Alexa ou Siri) qui s’active en disant simplement «Bonjour Volkswagen».

Tout cela accompagné d’un nouveau design de sièges et d’autres éléments qui offrent une plus grande ergonomie et confort pour les passagers.

En entrant dans les moteurs, le Caddy assemble une nouvelle génération d’hélices turbodiesel (TDI) avec technologie à double dosage, qui a un convertisseur d’oxydation catalytique à la sortie du collecteur d’échappement pour réduire les émulations d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone, accompagné d’un filtre qui emprisonne les particules de disel et élimine également les oxydes d’azote.

Avec cela, des émissions plus propres sont obtenues, tout en travaillant vers une excellente réponse et une poussée motrice par le système à double injection d’AdBlue.

Un bloc d’essence turbocompressé et un autre de gaz naturel sont également entretenus.

Tous ces moteurs ont une attente de consommation de carburant combinée de 12% inférieure à celle de la génération actuelle.

De plus, l’arrivée d’une variante hybride a été annoncée, qui offrira une plus grande efficacité énergétique dans les opérations quotidiennes de la ville.

Les versions qui arriveront au Mexique l’année prochaine (il y aura des passagers et du fret) ne sont pas entièrement définies, mais Volkswagen cherchera à avoir des moteurs diesel, des transmissions automatiques DSG à sept rapports, de l’espace pour sept passagers et des versions longues cargaison, ainsi que plus d’équipement

La nouvelle génération de Caddy aura également une large gamme d’équipements de sécurité au-delà des freins ABS, des commandes de traction et de stabilité ou des airbags, elle aura également un régulateur de vitesse adaptatif, un assistant de stationnement, un assistant avant, un radar abandon de voie et reconnaissance des feux de circulation, entre autres.

Le Caddy fait face à une nouvelle décennie avec de meilleurs arguments, un design et des technologies plus captivants qui cherchent à le placer au sommet du segment, soutenant ses 40 ans d’histoire.

.