Voici pourquoi les normes de nouvelle construction deviennent encore plus élevées au Royaume-Uni

Vous songez à investir dans une nouvelle construction? Il y a déjà une multitude d’avantages pour les acheteurs, mais une nouvelle annonce du gouvernement pourrait ajouter un incitatif supplémentaire.

Cette semaine, le gouvernement a confirmé qu’il mettra en place un médiateur des maisons neuves pour les acheteurs de maisons neuves, dans ce qu’il a appelé une répression des «constructeurs de maisons de mauvaise qualité».

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a publié un communiqué disant que le nouveau médiateur indépendant sera mis en place dès que possible. Il aura le pouvoir d’intervenir et d’aider les acheteurs de propriétés neuves qui ont soulevé des différends avec les constructeurs au sujet de la qualité des travaux de construction. Tous les constructeurs de maisons devront se joindre à l’ombudsman des maisons neuves une fois qu’il sera actif, et les constructeurs voyous devront indemniser les acheteurs pour le «travail de mauvaise qualité».

Lorsque les développeurs souhaitent que de nouvelles propriétés soient disponibles sous Aide à l’achat, ils devront montrer qu’ils «privilégient la qualité» afin de faire partie de ce programme.

Le soutien du nouveau chien de garde, y compris les conseils et les mesures ultérieures prises, sera gratuit pour le consommateur. Cela devrait garantir que les problèmes sont traités rapidement et avec moins de complications que ne le font actuellement certains acheteurs de nouvelles constructions. Lors de l’achat d’une propriété neuve, une fois que le médiateur est opérationnel, les acheteurs doivent être informés de son existence avec une ligne de conduite claire à prendre s’ils rencontrent des problèmes avec la qualité de leur propriété.

Relever les normes de l’industrie

Commentant les propositions, Robert Jenrick a déclaré: «Il est tout à fait inacceptable que tant de gens aient du mal à obtenir des réponses lorsqu’ils trouvent des problèmes avec la nouvelle maison de leurs rêves.

«C’est pourquoi l’Ombudsman empêchera les développeurs voyous de s’éloigner des travaux de construction de mauvaise qualité et augmentera le jeu des constructeurs de maisons dans le secteur.»

Il a ajouté: “Les acheteurs de maison pourront accéder à l’aide lorsqu’ils en ont besoin, afin que les différends puissent être résolus plus rapidement et que les gens puissent obtenir l’indemnisation qu’ils méritent.”

Le nouveau chien de garde aura le pouvoir d’interdire les constructeurs et développeurs voyous, contribuant ainsi à élever les normes dans l’industrie. Il pourra également imposer l’octroi d’une compensation à l’acheteur, demander aux développeurs d’améliorer leur service et faire des recommandations pour résoudre les litiges ainsi que demander des excuses et des explications aux développeurs.

L’amélioration de la qualité des maisons neuves est devenue un problème majeur dans l’industrie au cours des dernières années, avec des normes de sécurité mises en lumière par la catastrophe de Grenfell, par exemple, ainsi qu’une augmentation du nombre de plaintes de propriétaires de maisons neuves. Les niveaux de construction de maisons au Royaume-Uni augmentent actuellement, ce qui signifie que plus de personnes que jamais devraient vivre dans de nouvelles constructions; mais il est important que l’accent demeure sur la qualité aussi bien que sur la quantité, d’où les dernières mesures du gouvernement.

Les avantages d’acheter une nouvelle construction

Dans l’ensemble, les normes de construction de maisons au Royaume-Uni sont élevées et il y a de nombreux avantages à investir dans une propriété neuve par rapport à une propriété existante. Cela s’applique à la fois aux investisseurs immobiliers qui se concentrent sur les propriétés locatives et aux propriétaires qui cherchent à monter ou à grimper dans l’échelle du logement. Certains des avantages comprennent:

Pas de chaîne – Lors de l’achat d’une propriété existante, il y a souvent une chaîne au-dessus de vous, ce qui peut ajouter du stress et ralentir les choses si des personnes plus haut dans la chaîne se retirent. Ce n’est pas le cas avec les nouvelles constructions. L’achat d’une nouvelle propriété élimine également le risque d’être gazumped.

Remises – Les développeurs proposent parfois des incitations financières permettant des économies plus importantes que lors de l’achat privé, en particulier lorsqu’un projet de construction en est à ses débuts.

Tranquillité d’esprit – Les maisons neuves sont livrées avec une garantie NHBC (ou équivalent) de 10 ans. Cela comprend une garantie constructeur de deux ans suivie d’une convention d’assurance de huit ans contre les dommages à votre maison causés par des erreurs de construction qui affectent la structure principale.

Tout nouveau – Il va sans dire que lors de l’achat d’une nouvelle construction, tous les luminaires, les accessoires et la décoration seront neufs, modernes et inutilisés, la plupart des nouveaux appareils étant livrés avec leurs propres garanties. Les développeurs installent souvent les dernières technologies intelligentes comme argument de vente, avec les technologies les plus récentes d’efficacité énergétique et de ventilation.

Moins cher et plus vert – Les nouvelles constructions sont beaucoup moins chères à gérer que la majorité des propriétés existantes, ce qui compense une partie de la prime payée au départ au fil du temps. Ils sont construits selon les dernières normes environnementales, avec une meilleure isolation, des systèmes de chauffage plus efficaces et, comme mentionné ci-dessus, de meilleurs appareils. Selon la Fédération des constructeurs d’habitations, plus de 80% des nouvelles constructions ont une cote de performance énergétique A ou B, tandis que seulement 2,2% des maisons anciennes ont la même.

Personnaliser – Si vous investissez avant ou pendant la phase de construction (sur plan), vous pourriez avoir la possibilité de choisir vous-même des éléments comme la décoration et même les appareils électroménagers.

Aide à l’achat – Le programme d’aide à l’achat du gouvernement n’est disponible que sur les nouvelles constructions et a aidé des milliers de nouveaux acheteurs à accéder à l’échelle du logement.

Idéal pour les locataires – Par rapport aux immeubles locatifs anciens et fatigués, les nouvelles constructions sont beaucoup plus attrayantes pour les locataires, car ils n’auront pas à se soucier de problèmes tels que l’humidité, la condensation ou les vieilles chaudières et systèmes de chauffage peu fiables qui affligent parfois les immeubles locatifs plus anciens. Le fait que les factures soient beaucoup plus faibles est un bonus supplémentaire pour les locataires.

Moins de tracas pour les propriétaires – Les investisseurs immobiliers doivent souvent faire face aux réparations et à l’entretien de leurs propriétés locatives, mais une grande partie de cela est supprimée avec une nouvelle construction car le risque d’usure des appareils est considérablement plus faible.

Faire des compromis – Si un tout nouveau bâtiment n’est pas pour vous, investir dans un bâtiment existant récemment réaménagé ou la conversion peut être un bon compromis. Tout à l’intérieur est toujours neuf, souvent avec une isolation optimisée et d’autres équipements modernes pour améliorer l’efficacité énergétique, mais cette option peut offrir plus de caractère qu’une nouvelle construction.

Ombudsman des maisons neuves – L’élévation des normes dans l’industrie et la création d’une voie claire permettant aux acheteurs de soulever des préoccupations et des problèmes concernant une nouvelle propriété protégeront l’acheteur et inciteront davantage à investir dans une nouvelle construction.

Chez BuyAssociation, nous travaillons uniquement avec des développeurs de haute qualité et réputés au Royaume-Uni pour garantir les normes les plus élevées. Jetez un œil à certaines de nos opportunités d’investissement et inscrivez-vous gratuitement pour accéder à plus d’informations. La majorité de nos investissements sont soit des immeubles de nouvelle construction, soit des immeubles nouvellement convertis.