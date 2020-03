Voilà ce qu’il en coûte pour capturer votre empreinte digitale sur une Porsche 911

Porsche a annoncé l’utilisation d’une méthode d’impression directe innovante qui peut être utilisée pour imprimer des éléments graphiques de la plus haute qualité visuelle sur les parties peintes de la carrosserie d’un véhicule. Initialement, les clients qui achètent une nouvelle 911 peuvent personnaliser la poitrine avec un design basé sur leur propre empreinte digitale. À moyen terme, d’autres conceptions spécifiques au client seront disponibles.

Ce service est proposé par les Centres Porsche, qui établissent le contact avec les consultants du client dans la division Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen. Ces consultants discutent de l’ensemble du processus avec le client, de la proposition de l’empreinte digitale à la réalisation du véhicule.

«L’individualité est très importante pour les clients Porsche. Et aucun design ne peut être plus personnel que votre propre empreinte digitale “, explique Alexander Fabig, vice-président de la personnalisation et du classique.” Porsche est un pionnier de la personnalisation et a développé la méthode d’impression directe avec certains de ses partenaires. avoir réalisé une offre de produits entièrement nouvelle basée sur les nouvelles technologies. Un facteur clé a été le travail conjoint de différents départements dans l’équipe de projet. “Pour ce projet, la soi-disant” cellule technologique “a été créée dans le navire de peinture de la Centre de formation de Zuffenhausen.

C’est ici que les nouveaux logiciels et matériels ont été développés et testés, ainsi que le processus de peinture et de fabrication associé. La décision d’implanter la cellule technologique dans le centre de formation était intentionnelle: elle servira entre autres à sensibiliser les étudiants aux technologies pionnières.

L’impression directe vous permet de produire des motifs qui ne sont pas possibles avec la peinture conventionnelle. En termes d’apparence et de toucher, la nouvelle technologie est clairement supérieure à l’application du vinyle. Le principe de fonctionnement est similaire à celui d’une imprimante à jet d’encre: avec une tête d’impression, la peinture est appliquée aux composants tridimensionnels automatiquement et sans surpulvérisation. «La possibilité de contrôler les buses individuellement permet l’application spécifique de chaque goutte de peinture», explique Christian Will, vice-président du développement de la production chez Porsche AG. “La complexité est due à la nécessité d’harmoniser trois technologies: la technologie robotique (contrôle, capteurs, programmation), la technologie d’application (tête d’impression, gestion graphique) et la technologie de peinture (processus d’application de peinture).”

Si un client décide de personnaliser sa 911 avec la méthode d’impression directe, les spécialistes Porsche Exclusive Manufaktur démontent le coffre après la production en série. Les données biométriques du client sont traitées afin de garantir qu’elles ne peuvent pas être utilisées à des fins non autorisées. L’ensemble du processus est effectué en communication directe avec le client, qui a une vue d’ensemble complète de la façon dont ses données personnelles sont utilisées et est également intégré dans le processus de création de son graphique imprimé. Après que le robot a peint ce design unique, une couche transparente est appliquée et le capot est poli avec une finition brillante pour répondre aux normes de qualité les plus élevées. Ensuite, le composant personnalisé est réinstallé. Le service coûte 7500 euros (TVA incluse) en Allemagne et sera fourni, sur demande, par Porsche Exclusive Manufaktur à partir de mars 2020.

Porsche Exclusive Manufaktur crée des véhicules personnalisés pour les clients grâce à une combinaison parfaite de savoir-faire et de haute technologie. Trente employés hautement qualifiés consacrent leur attention à chaque détail et prennent le temps nécessaire pour obtenir un résultat parfait grâce à un travail manuel approfondi. Les experts peuvent utiliser une gamme extrêmement large d’options de personnalisation visuelle et technique pour effectuer des changements extérieurs et intérieurs. En plus des véhicules spéciaux pour les clients, Porsche Exclusive Manufaktur fabrique également de petites séries limitées, ainsi que des éditions spéciales qui combinent des matériaux de haute qualité avec des technologies de production modernes, pour créer un concept global harmonieux.

