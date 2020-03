Voilà comment l’IA contribue à la contingence de Covid-19

L’une des actions spécifiques qui a été prise a été en collaboration avec Microsoft Research, la National Library of Medicine des États-Unis et le Allen Institute for AI, qui ont rassemblé plus de 29 000 documents liés à Covid-19, de sorte que 13 000 d’entre eux ont été traitées par ordinateur.

En plus de ce projet, la plateforme Kaggle est chargée d’exécuter des défis autour du coronavirus, allant des questions sur les facteurs de risque, les traitements non médicamenteux, aux propriétés génétiques du virus et au développement de vaccins. Selon The Wire, Chan Zuckerberg, une initiative de responsabilité sociale de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook et de son épouse Priscilla Chan, ainsi que du Center for Security and Technology de Georgetown University, sont impliqués dans ce projet.

Cependant, malgré l’existence d’efforts autour du développement de solutions, la recherche d’applications d’IA dans ce type de projet a également révélé que beaucoup d’établissements de santé spécialisés ont encore un retard technique et des problèmes de financement.

