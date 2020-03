Voitures abandonnées en Espagne en raison du coronavirus

Une bonne partie des constructeurs automobiles espagnols ont mis en place des mesures pour lutter contre la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. C’est pourquoi l’activité dans diverses usines de production de véhicules s’est arrêtée. Dans cet article, nous passons en revue les voitures qui ont été abandonnées en Espagne en raison du coronavirus.

La production de véhicules en Espagne est affecté très négativement par tout ce qui provoque la pandémie de coronavirus COVID-19. La liste des usines qui ont temporairement fermé leurs portes s’allonge à un rythme accéléré, ainsi que les mesures prises par les différentes marques automobiles pour faire face à cette situation. Plusieurs entreprises ont mis sur la table pour appliquer un ERTE, c’est-à-dire un dossier de régulation du travail temporaire.

L’Espagne est l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux. La plupart des véhicules produits sur le territoire espagnol sont destinés à l’exportation. Cependant, une quantité considérable de modèles fabriqués est également destinée à notre marché. Ces arrêts de production entraîneront logiquement une augmentation de la liste d’attente pour ceux qui ont acheté une nouvelle voiture qui n’est pas en stock.

Renault a arrêté la production dans ses usines de Valladolid et Palencia.

Voitures abandonnées en Espagne

Nous listons ci-dessous tout modèles arrêtés en Espagne En raison de la pandémie de coronavirus COVID-19:

Nous devons également garder à l’esprit que, dans ces centres de production, en plus de produire des voitures particulières et des 4×4, des véhicules commerciaux et des composants clés, tels que des moteurs ou des boîtes de vitesses, sont également fabriqués. La rupture affectera également la fabrication de ce type de véhicule et / ou de composants.