Voitures électriques de l’UE: 3 millions de colonnes en 10 ans pour atteindre l’objectif zéro émission

Les bornes de recharge électrique, Vieux continent, devra se multiplier par 15 en 10 ans si vous voulez accéder à laobjectif zéro émission de CO2 dans les transports privésou, fixés par l’UE pour 2050. Ce sont les calculs de la Transport et environnement (T&E), une organisation environnementale, qui a estimé environ 20 milliards d’investissements, à raison d’environ 1,8 milliard par an.

T&E part de l’hypothèse que, pour être neutre en carbone en 2050, l’Europe devra avoir sur les routes 44 millions de véhicules électriques déjà en 2030. Et, pour que ceux-ci se rechargent, il faut environ 3 millions de bornes de recharge par rapport à 185 000 courants.

Un nombre qui est actuellement suffisant. Mais cela ne semble pas faire face à l’augmentation des véhicules électriques et hybrides qui, à partir de cette année, même à un rythme lent, devrait augmenter à la lumière des nouvelles limites d’émission établies par l’UE, qui commenceront en 2021, soit 95 g / km. Un toit sur lequel les constructeurs devront payer une pénalité pour chaque véhicule vendu. Aujourd’hui, la limite est de 130 g / km et devra être réduite de 37,5% d’ici 2030.

Pour garantir un réseau de recharge suffisant, T&E souligne la nécessité d’un un effort public accru en termes d’investissement: pour les colonnes c’est à peine investi 3% des dépenses d’infrastructures routières en Europea. T&E fait valoir que les bonnes opportunités viennent précisément de l’UE, qui a un plan pour financer 1 milliard d’euros d’investissements durables au cours de la prochaine décennie (le Green Deal européen).

Boom des voitures électriques en Italie

Confirmant que le marché des voitures électriques est également de plus en plus animé en Italie, les chiffres publiés il y a quelques jours par leUnion européenne des coopératives Uecoop, indiquent qu’au cours des 12 derniers mois immatriculations de voitures hybrides et électriques ils ont atteint 127 mille avec un bond de 37,6% sur une base annuelle. Sur cinq ans, les ventes ont plus que quadruplé (+ 362%). Des pourcentages qui signalent donc une transition de plus en plus décisive vers une mobilité durable.