Voitures Rarunos – Pangolina 444 GT, la Lamborghini soviétique

Alexander Kulygin pensait qu’en Union soviétique, on pouvait aussi faire de grands sports comme en Occident. Construire quelque chose de similaire à une Lamborghini Countach mais avec un moteur Lada était-il fou? Peut-être que oui, mais son talent et son imagination ont fini par créer l’une des voitures de sport soviétiques les plus emblématiques.

Le cas du nouveau coronavirus qui attaque de façon spectaculaire toute l’humanité a fait la renommée d’un mammifère à petite échelle pratiquement inconnu: le pangolin. C’était l’un des mots à la mode de la pandémie, car certaines théories suggèrent que le COVID-19 était passé des chauves-souris aux humains par le biais d’un pangolin, une espèce qui est consommée par l’Asie sans aucun type de contrôle sanitaire sur des marchés comme ceux de Wuhan. .

Connecter ce mammifère avec le monde automobile, vous ne saviez peut-être pas qu’il y avait une voiture qui a hérité du nom de cet animal. Et ce n’était pas n’importe quelle voiture, nous allons donc la découvrir aujourd’hui dans Rare Cars. Pour cela, nous avons déménagé en Union soviétique et avons voyagé jusqu’en 1979.

À l’époque, en URSS, peu de familles pouvaient se permettre une voiture, mais cela ne signifiait pas qu’elles ne les intéressaient pas. Au contraire, il y avait de nombreux projets voitures artisanales qui a attiré l’attention des gens. Immergée dans la guerre froide, l’Union soviétique ne voulait rien avoir à faire avec l’Occident et ne s’alignait qu’avec les autres pays communistes.

Kulygin avec sa création

Du point de vue de l’automobile, cela était visible dans les voitures dépassées en termes de design et de technologie. Un ingénieur de la ville russe d’Ukhta nommé Alexander Kulygin Il n’était pas satisfait de ces véhicules à l’ancienne et voulait aller plus loin. Bien plus loin. Il a posé les yeux sur la Lamborghini Countach avec l’idée de recréer une voiture de sport aussi inspirante que l’italienne mais de style soviétique.

La base choisie était un VAZ-2101. Pour vous donner une image mentale du point de départ si vous n’êtes pas très amateur de voitures russes de cette époque, je dirai seulement que le modèle VAZ était un copie sous licence de la Fiat 124. En Espagne, nous avons également joué ce tour avec la SEAT 124. Oui, créez quelque chose de similaire à une Lamborghini à partir d’une 124: maintenant, vous comprenez déjà l’ampleur de ce projet, non?

Il a fallu trois ans pour le construire et 1982 le résultat était prêt, le Pangolina 444 GT. Le corps était en fibre de verre et reposait sur un châssis tubulaire. Sans aucun doute, l’effort en termes de design a été remarquable, avec des lignes relativement modernes qui tentent de transmettre une certaine sportivité. Selon son créateur, il ressemblait au pangolin (lui donnant beaucoup d’imagination) d’où le nom du véhicule.

Le dôme était l’élément le plus frappant de cette voiture de sport soviétique

L’ingénieur avait eu recours à diverses solutions imaginatives telles que rangée de quatre phares rétractables qui étaient situés dans la partie centrale de la hotte. Quand il n’était pas nécessaire d’éclairer la route, ils se sont cachés, améliorant ainsi l’aérodynamisme de la voiture. Les fenêtres latérales étaient constituées de trois sections en verre. Les roues en aluminium ont été fabriquées à la main et trouver des pneus de sport était une tâche compliquée mais réussie.

Sa caractéristique la plus frappante et spectaculaire, sans aucun doute, était la façon d’entrer dans l’intérieur de la cabine. La voiture n’avait pas de portes traditionnelles et a plutôt été conçue un dôme qui s’est levé relever le toit, les côtés et le pare-brise. Bien sûr, cet ensemble était très lourd, donc un système hydraulique a été développé pour soulever le cadre.

L’énorme pare-brise du Pangolina offrait une visibilité frontale optimale et Kulygin lui-même avait développé un bras pour l’essuie-glace, ce qui le rendait particulièrement efficace, pouvant balayer 95% de la surface du verre. C’était peut-être la chose la plus pratique à propos de cet énorme dôme parce que l’accès, malgré tout, était assez lourd.

L’intérieur de la 444 GT était relativement simple et très années 80

Des performances modestes mais une apparence saisissante

Sous le capot, où l’on s’attendait à trouver le moteur, il n’y avait que quelques radiateurs et la batterie. La forme en coin du capot lui-même a empêché l’hélice d’être placée dans une position conventionnelle, donc le moteur devait être situé juste derrière l’essieu avant, attaché au tableau de bord. En fait, le tableau de bord a dû être soulevé pour y accéder. Le manque d’espace a contraint plusieurs solutions imaginatives à adapter la direction, le filtre à air ou la taille de la culasse aux circonstances. Deux réservoirs de carburant ont été placés devant l’essieu arrière, un de chaque côté.

Le moteur étant placé en position centrale avant, la Pangolina 444 GT pourrait se targuer d’être l’une des rares voitures soviétiques à moteur central. Le moteur quatre cylindres de 1,2 litre de Lada était très modeste, délivrant à peine 62 ch. Cela peut ne pas sembler beaucoup (et ce n’était pas le cas) mais c’était clairement au-dessus de ce que l’on pouvait trouver régulièrement sur les routes de l’Union soviétique. En effet, sa légèreté et sa bonne aérodynamique ont permis à cette sportive unique d’atteindre une vitesse de pointe de 180 km / h. Ce n’était pas mal.

Pour accéder au moteur, un mécanisme a permis de relever le tableau de bord

Le tableau de bord n’avait rien d’extraordinaire, seules les pièces du modèle conventionnel avaient été exploitées. Plus d’efforts ont été mis sur les deux sièges de ce biplace strict, inspiré de l’aviation et avec un dossier très haut qui les rendait très confortables. Un élément frappant est qu’il n’a pas de rétroviseurs, car il a été préférable un périscope cela a permis d’obtenir une certaine visibilité arrière à travers une trappe dans le toit.

Kulygin a pris la voiture à Moscou en train, l’a enseignée lors de diverses expositions et a fait sensation au point que plusieurs reportages ont été faits dans les journaux et à la télévision et sont apparus dans le film étrange. Il a même visité l’exposition automobile internationale Expo-85 à Plovdiv, en Bulgarie. Partout où il allait, il frappait.

Pour voyager à l’étranger, la Pangolina d’origine devait recevoir modifications importantes. Il était nécessaire d’installer deux feux supplémentaires, de mettre des rétroviseurs latéraux et de changer les pneus artisanaux pour des pneus conventionnels, bien que le créateur ait pris la licence pour les décorer avec des enjoliveurs futuristes. Par ailleurs, la couleur du corps a également été changée en vert foncé.

Au fil du temps, la Pangolina a dû ajouter des miroirs et deux phares principaux à sa conception

Une deuxième unité n’a jamais été fabriquée. Kulygin a continué à l’utiliser fréquemment jusqu’à ce qu’il ait eu un accident de camion au milieu des années 1990. Le dôme a été endommagé il a donc été décidé de le reconstruire en enlevant une partie du toit bien que pour cela la partie inférieure de la voiture ait dû être renforcée. Après réparation, cette Lamborghini russe maintenant avec toit targa Il a été peint en rouge en s’inspirant de Ferrari.

Les dernières mises à jour l’avaient rendu plus moderne mais petit à petit Je perdais du charme. À l’intérieur, il y avait un volant qui semblait avoir été retiré des remises d’un magasin de tuning, l’intérieur était recouvert d’une combinaison de rouge et de noir, une radio CD avec un caisson de basses a été ajoutée … Pas étonnant que cela ait fini par sortir dans certains clips vidéo de musique, dont nous allons mettre un exemple ci-dessous. L’artiste, qui chante ironiquement qu’il a une Ferrari, ne gagnera pas un Grammy mais au moins cela nous aide à voir quelques détails de la Pangolina dans sa dernière évolution.

Alexander Kulygin a été signé à la fin des années 1980 par le constructeur automobile russe AZLK et y est resté jusqu’au milieu des années 1990. Il a ensuite émigré aux États-Unis et a ouvert sa propre entreprise de développement, de fabrication et de vente de kits automobiles sur le base du Pontiac Fiero. Il est décédé en 2004 dans un accident de la circulation sur le chemin du travail. Son héritage était le Pangolin 444 GT et il reste l’une des voitures soviétiques les plus emblématiques et les plus cool de l’histoire.